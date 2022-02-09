"Відвернуло від чогось страшнішого": Руслана Писанка не може ходити та чекає на операцію

За прогнозами лікарів, вже через 3-4 місяці 56-річна Писанка почне ходити, але сама вона впевнена, що на роботу прийде значно раніше.
Відома українська ведуча Руслана Писанка, яка нещодавно впала на сцені під час вистави та отримала серйозну травму, вже готується до операції на нозі і почувається добре.
"Я себе почуваю нормально. Таке відчуття, немов я вже здорова, але ходити ще не можу. Вже готова до операції, найближчим часом її зроблять. Якщо зараз хтось знаходиться в такому ж стані, як і я, головне зрозуміти, що це є сьогодні твоя реальність, і це можна подолати", - сказала ведуча під час прямого ефіру шоу "Твій день" на 1+1.
"Все мине і буде добре. Кажуть люди, що може відвернуло від чогось страшнішого...", - додала Руслана.
За прогнозами лікарів, вже через 3-4 місяці 56-річна Писанка почне ходити, але сама вона впевнена, що на роботу прийде значно раніше.
Раніше Главред повідомляв про те, що українська актриса і телеведуча Руслана Писанка 4 лютого знепритомніла під час вистави. Інцидент стався на сцені Будинку офіцерів Збройних Сил України.
Пізніше стало відомо, що Руслана Писанка під час вистави, в якій вона брала участь, раптово впала на сцені і не змогла встати. Актриса пояснила, що на виставі "Поїзд "Одеса-Мама" вона з акторами танцювала короткий танець. Вона вчинила необережний рух і впала.
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