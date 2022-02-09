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"Відвернуло від чогось страшнішого": Руслана Писанка не може ходити та чекає на операцію

9 лютого 2022, 23:54

За прогнозами лікарів, вже через 3-4 місяці 56-річна Писанка почне ходити, але сама вона впевнена, що на роботу прийде значно раніше.

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Руслана Писанка розповіла про своє самопочуття після падіння / прес-служба каналу "1+1"

Відома українська ведуча Руслана Писанка, яка нещодавно впала на сцені під час вистави та отримала серйозну травму, вже готується до операції на нозі і почувається добре.

"Я себе почуваю нормально. Таке відчуття, немов я вже здорова, але ходити ще не можу. Вже готова до операції, найближчим часом її зроблять. Якщо зараз хтось знаходиться в такому ж стані, як і я, головне зрозуміти, що це є сьогодні твоя реальність, і це можна подолати", - сказала ведуча під час прямого ефіру шоу "Твій день" на 1+1.

"Все мине і буде добре. Кажуть люди, що може відвернуло від чогось страшнішого...", - додала Руслана.

За прогнозами лікарів, вже через 3-4 місяці 56-річна Писанка почне ходити, але сама вона впевнена, що на роботу прийде значно раніше.

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Раніше Главред повідомляв про те, що українська актриса і телеведуча Руслана Писанка 4 лютого знепритомніла під час вистави. Інцидент стався на сцені Будинку офіцерів Збройних Сил України.

Пізніше стало відомо, що Руслана Писанка під час вистави, в якій вона брала участь, раптово впала на сцені і не змогла встати. Актриса пояснила, що на виставі "Поїзд "Одеса-Мама" вона з акторами танцювала короткий танець. Вона вчинила необережний рух і впала.

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