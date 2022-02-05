Руслана Писанка знепритомніла під час виступу: інцидент потрапив на відео

Руслана Писанка зомліла під час вистави / instagram.com/pisankaruslana

Українська актриса і телеведуча Руслана Писанка 4 лютого знепритомніла в ході вистави.

Інцидент стався на сцені Будинку офіцерів Збройних Сил України, повідомляє Amazing Ukraine.

"Сьогодні, 4 лютого, артистка театру і кіно Руслана Писанка раптово зомліла під час вистави "Поїзд "Одеса-мама". Як інформує кореспондент Amazing Ukraine, Актори театру відразу викликали швидку і запитали глядачів, чи є лікар в залі", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Руслана танцює, і раптом падає. До неї підбігли інші актори. Актрисі викликали швидку, також артисти шукали лікаря серед глядачів у залі.

Руслана Писанка зомліла під час вистави / скріншот з відео

Під час вистави за участю Писанки на сцені були популярні в Україні актори: Олег Філімонов та Віктор Андрієнко. Актори моментально кинулися на допомогу 56-річній Руслані.

Сама актриса поки не коментувала інцидент.

Раніше Руслана Писанка пояснивши, чому українці їдуть на заробітки.