Потрапив у жорна долі: у Миколаєві обвалювальник м'яса впав у прес і загинув

У Миколаєві обвальник м'яса впав у прес і загинув / УНІАН

У Миколаєві працівника приватного підприємства "Таврія Плюс" , який займався обвалюванням туш великої рогатої худоби, затягнуло в пакувальний прес. Чоловік помер від отриманих травм на місці події. Про це повідомляє портал "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Державної служби з питань праці.

"34-річного майстра з обвалювання м'яса затягнуло в рампу гідравлічного пакувального Преса. В результаті події чоловік отримав травму голови несумісну з життям", - заявили чиновники.

Які саме фактори призвели до надзвичайної події, на даний момент поки не встановлено. Зараз розслідуванням смертельного випадку займаються правоохоронці, а управління Держпраці по Миколаївській області займається створенням спеціальної комісії за фактом інциденту.

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