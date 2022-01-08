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13-річного хлопчика, який впав у річку на Закарпатті, знайдено мертвим

8 січня 2022, 09:11

24-річний чоловік разом з дитиною повертався з лісу додому на підводі.

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13-річного хлопчика, який впав у річку на Закарпатті, знайдено мертвим / колаж mukachevo.net, Нацполіція

Трагедія сталася у Рахівському районі Закарпаття - там знайшли мертвим 13-річного хлопчика, жителя селища Кобилецька Поляна. Дитина зникла ще 5 січня.

Як повідомляє ГУ НП у Закарпатській області, наразі правоохоронці розслідують факт загибелі неповнолітнього хлопця з Рахівщини.

"5 січня, орієнтовно о 21.30, в поліцію Рахова надійшло повідомлення про зникнення 13-річного жителя селища Кобилецька Поляна. Відомо, що 24-річний чоловік разом з дитиною повертався з лісу додому на підводі. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати підводу. Як результат місцеві жителі опинилися у водоймі, після чого 24-річний чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді", - розповіли правоохоронці.

Чоловік спершу намагався знайти дитину самостійно, але коли пошуки не дали результатів – звернувся за допомогою до лісника. Той викликав екстрені служби.

Відразу після цього поліцейські разом з рятувальниками, а також небайдужими громадянами негайно почали шукати дитину.

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Але дива не сталося - 7 січня тіло 13-річного Богдана без ознак насильницької смерті виявили неподалік від берега річки, на відстані 10 км від місця зникнення.

Зазначимо, останнім часом на Закарпатті пройшли сильні дощі, багато річок вийшли з берегів. Через підтоплення рух низкою доріг регіону було обмежено.

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області 13-річний хлопець зник у водах місцевої річки. НП сталася в селі Кобилецька Поляна Рахівського району ввечері 5 січня. Хлопчик протягом двох днів проживав у будиночку лісника і допомагав 24-річному сусідові заготовлювати дрова на зиму. Під час повернення з лісу додому на підводі, дитина з чоловіком з'їхали в річку.

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