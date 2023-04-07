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"Росіянам треба встати на коліна і просити вибачення": Вайкуле жорстко пройшлася по РФ і Путіну

Дмитро Відоменко
7 квітня 2023, 11:16 оновлено 7 квітня, 11:24
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Лайма Вайкуле розповіла про своє спілкування з диктатором Володимир Путіним. Співачка думає, що він давно не може керувати країною-агресором.
Вайкуле, Путін
Лайма Вайкуле і Володимир Путін / Колаж фото УНІАН

Легендарна естрадна співачка з Латвії Лайма Вайкуле згадала про свої особисті зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. І вона вважає, що у нього під час коронавірусної пандемії почалися проблеми з психікою. Таку заяву Вайкуле зробила в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"З Путіним я особисто знайома. Ну як знайома, ми не браталися. Це були концерти, маленькі виступи, де ти близько знаходишся. Він же може бути дуже чарівною людиною, якщо хоче. Ми тепер бачимо, хто є хто. Мені здається, з ним щось сталося під час пандемії. У мене є знайомі, які під час пандемії впали в таку депресію, що довелося виходити з неї за допомогою лікарів. Дуже страшно, може бути, не він вже приймає рішення", – сказала співачка.

Крім того, Вайкуле щиро захопилася президентом України Володимиром Зеленським і зазначила, що багато з ним працювала під час його шоубізнесової кар'єри.

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"Я ось дивлюся на Зеленського – і гордість пробирає, що це та людина, з якою ми разом на одній сцені працювали. Мені здається, жодна людина не хотіла б бути замість нього. Як він себе веде і скільки він працює. Молодець!"- сказала співачка.

Далі Вайкуле поміркувала, за яких умов українці зможуть побороти свою ненависть до російських окупантів за всі вчинені гріхи під час війни.

"Росіянам треба встати на коліна і вибачитися", – підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін під час одного зі своїх монологів зізнався, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

Також стало відомо, що Комік Юрій Гальцев, з яким Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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