Помстилися Брежнєвій: ексВІА Гру "вирізали" з популярного російського серіалу

Без Віри Брежнєвої весь епізод втратив сенс, але російське телебачення продовжує годувати цензурованою пропагандою голодні і бездумні роти.

Сцени з Вірою Брежнєвою вирізали з серіалу "Мажор" / instagram.com/ververa

Російське телебачення продовжує ображено "вирізати" зі своїх "кіношедеврів" артистів, які відмовилися погоджуватися з людожерською політикою кремля і відкрито виступили проти війни в Україні.

Спершу їм муляла очі Барбара Брильська в "Іронії долі", яка критикує пропахлу убогістю країну на болотах, тепер прийшла черга української співачки Віри Брежнєвої, яка засуджує війну, відмовилася від слави в країні-окупанті, і зараз активно займається волонтерством і дає благодійні концерти.

Колишня учасниця дівочої поп-групи ВІА Гра побудувала вкрай успішну кар'єру в рф - вона була бажаною гостею на будь-якому концерті, в будь-якому модному глянці, популярному серіалі або фільмі. У 2016 році вона знялася в серіалі "Мажор" - стала героїнею одного з епізодів, яка звернулася в поліцію за допомогою через переслідувача.

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Зараз на російському телебаченні цю серію показують скорочено - всі сцени, де з'являлася Брежнєва, просто вирізали з хронометражу, через що весь сенс сюжету загубився. Це помітила російська журналістка Ксенія Собчак - переглядаючи серіал, її здивувала така незграбна "помста" Брежнєвій за її проукраїнську позицію.

"Брежнєва з'явилася в 10 серії 2 сезону в ролі камео, граючи саму себе. За сюжетом головні герої (з Прилучним) ведуть розслідування, яке після вирізаних сцен зі співачкою стало безглуздим. Однак на стрімінгових платформах серія доступна в повній версії - Брежнєва там є. У лютому минулого року співачка засудила війну і покинула росію після початку конфлікту з Україною", - пише Собчак на своєму Telegram-каналі.

Саму Брежнєву, схоже, скасування в рф нітрохи не чіпає. Співачка займається створенням нового контенту, а нещодавно випустила "народну" пісню українською мовою.

І поки українські зіркові патріоти зі зброєю в руках або на творчому фронті захищають честь і свободу України, діти російських пропагандистів ховаються за спинами своїх гучних прізвищ. Наприклад, завзятий путініст Олег Газманов "відмазав" сина безглуздим виправданням.

Син мракобіса Володимира Соловйова - і зовсім живе в" загниваючій " Європі, і працює там андрогінною моделлю. Його пропагандист не жене в країну на болотах садити ріпу або рити окопи.

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