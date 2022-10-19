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Як Шер чи Мадонна: Віра Брежнєва змінила псевдонім і заспівала українську "народну" пісню

19 жовтня 2022, 14:17

Брежнєва записала дует з відомою українською співачкою Tayanna.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва і Tayanna виконали пісню Вишиванка українською мовою / instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва з початком повномасштабної війни в Україні відклала кар'єру артистки в довгий ящик, і весь свій вільний час присвятила волонтерству.

Однак сьогодні, спільно з іншою українською співачкою Tayanna( Тетяна Решетняк), вона зробила для шанувальників своєї творчості несподіваний сюрприз - разом артистки випустили пісню під назвою Вишиванка.

Композицію вокалістки виконали під інструментальну музику українською мовою. Текст - наслідування українським народним пісням. І Таянна і Брежнєва несподівано органічно зазвучали в ліричній пісні на етнічний мотив.

"Пісня, що вважається народною, та насправді належить авторству відомих українських митців - поета Миколи Сома і композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в сучасному аранжуванні та у світлі останніх днів. В ній символічно про чорні та червоні нитки, розлуку та кохання, про тривогу і опіку від лихого. Про те як українські жінки стібок за стібком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі", - свідчить опис до пісні.

Другий сюрприз для шанувальників - Віра Брежнєва змінила творчий псевдонім на мононім VERA. Чи означає це новий виток в кар'єрі артистки, поки не відомо.

Раніше молодша донька Віри Брежнєвої Сара Кіперман показала рідкісне фото зі своїм батьком, українським бізнесменом Михайлом Кіперманом, на честь Дня його народження.

Також старша дочка співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман, яка вже кілька років, живе, вчиться і будує кар'єру в США, показала свого американського бойфренда-красеня.

Інші новини:

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