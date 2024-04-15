Аллі Пугачовій - 75: що Примадонна говорить про війну в Україні та росіян

Легендарній російській співачці Аллі Пугачовій сьогодні виповнилося 75 років. Главред зібрав найцікавіші подробиці про артистку.

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Алла Пугачова святкує ювілей / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російська співачка Алла Пугачова, яка публічно виступає проти кривавого вторгнення РФ в Україну і поїхала з сім'єю жити до Ізраїлю, сьогодні відзначає серйозну дату.

У своїх соцмережах Примадонна часто висловлюється в бік росіян і підтримує українців, за що пропагандистські росЗМІ накривають артистку хвилею критики.

Пугачова - день народження

Алла Пугачова зараз перебуває в Ізраїлі і, за чутками, вона планувала відсвяткувати ювілей із розмахом на 160 гостей. Однак напередодні Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль і повітряний простір у країні закрили, тому гості не зможуть прилетіти на святкування до артистки. Також обговорювалося, що Пугачова хотіла дати концерт в Ізраїлі на честь свого дня народження, а потім вирушити в тур Європою. Але підтвердження даних так і не надійшло.

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Як Пугачова висловилася про росіян

Алла Пугачова 2022 року різко висловилася про росіян і назвала їх рабами. Вона зізналася, що все життя терпіти не могла тих людей, які зараз її хейтять за від'їзд із країни-окупанта Росії. На своїй сторінці в Instagram вона написала:

"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами".

Реакція Пугачової на цькування в Росії

У вересні 2022 року Пугачова звернулася до Мін'юсту РФ із проханням зарахувати її до лав "іноагентів", де вже перебуває її чоловік Максим Галкін. Чим і довела, що її не зламати і не залякати, адже пропагандисти Кремля навіть погрожували відібрати замок артистки в Підмосков'ї.

"Прошу зарахувати мене до лав "іноагентів" моєї улюбленої країни. Тому що я солідарна зі своїм чоловіком - чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян", - заявила співачка.

Алла Пугачова попросила зарахувати її до лав іноагентів РФ / фото: скрін instagram.com/alla_orfey/

Як зараз виглядає Пугачова

Максим Галкін уже встиг привітати дружину з 75-річчям і написав їй коротке і миле послання.

"Кохана, з твоїм днем", - написав Галкін у своїх соцмережах.

Також гуморист опублікував нове фото Пугачової. На знімку артистка постала в кепці і з легким макіяжем. Зазначимо, співачка має просто чудовий вигляд: молодо і свіжо.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Алла Пугачова - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно Алла Пугачова вирішила висловитися про теракт у "Крокусі".

На своїй сторінці в соцмережах Примадонна написала: "Скорбота повинна бути в душі, а не в соцмережах. Амінь!"

А також у країні-окупанті РФ уже почалася процедура визнання Пугачової іноземним агентом, повідомив Віталій Бородін. Він стверджує, що наділити російську співачку відповідним статусом просить Генеральна прокуратура РФ.

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