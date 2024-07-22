"Залишилася образа": Віницька розповіла про помсту Меладзе через її вихід з ВІА Гри

Перша солістка ВІА Гри зізналася, якими очима вона дивиться на музичного продюсера тепер.

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Альона Вінницька розповіла про стосунки з Костянтином Меладзе після її виходу з ВІА Гри / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic, скріншот YouTube

З української співачки Олени Вінницької почалася історія дівочого поп-гурту ВІА Гра. Вона була в колективі солісткою з її першого складу (дебют - у вересні 2000 року). Покинула проєкт артистка в січні 2003.

Незважаючи на те, що в гурті її замінила Віра Брежнєва, яка надалі стала дружиною Костянтина Меладзе, Вінницька заявляє, що музичний продюсер мстився їй за вихід з ВІА Гри і всіляко перешкоджав розвитку її сольної кар'єри. Про це співачка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Альона зазначила, що вона вже відпустила цю ситуацію, але все ж осад залишився. Сьогодні вона не прагне відновлювати спілкування з Меладзе - своєї провини він, на думку Вінницької, не помічає, а сама перший крок вона робити не планує. При цьому його роботу, як музиканта, співачка цінує дуже високо.

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"Що стосується Кості – так, у мене залишились такі дуже змішані відчуття до нього. З одного боку, в мене до нього повага і вдячність велика. Я поважаю його як композитора. З іншого боку, залишилась образа за те, що він не дуже гарно поводився. Воно вже все осіло, відійшло, не хочеться про це навіть згадувати, але десь таки маленька образа є. ... Я вважаю, що людина просто сама повинна дійти до чогось, зателефонувати і сказати: "Я хотів би попросити пробачення". Хоча мені його вибачення за великим рахунком не потрібні, я не хочу цих стосунків торкатися", - зізналася Вінницька.

Хто така Альона Вінницька? Альона Вінницька - українська співачка, композиторка, авторка пісень і телеведуча. Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" (2000-2003). Ведуча програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

У 2014 році взяла участь у зйомці для благодійного календаря "Щирі", присвяченого українському національному костюму та його популяризації. Усі кошти від реалізації календаря були передані на допомогу пораненим бійцям АТО до Київського військового шпиталю та центру волонтерства Українського католицького університету "Волонтерська Сотня".

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