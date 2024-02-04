"Не цікаво в цих піар-перегонах": учасниця зняла свою кандидатуру з Нацвідбору

За кілька годин до оголошення результату співачка поставила під сумнів "прозорість" голосування.

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Нацвідбір-2024 - SKYLERR відмовилася від участі в конкурсі / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/skylerr_official

Увечері 3 лютого відбувся фінал Національного відбору конкурсанта для участі в Євробаченні-2024 у Мальме. На жаль, з технічних причин оголошення результатів перенесли на наступний день - у застосунку "Дія", через який глядачі могли віддати голоси за своїх фаворитів, стався збій.

Організатори Нацвідбору ухвалили рішення продовжити голосування до 19:05, 4 лютого, коли в прямому ефірі буде оголошено результати. "Дія" на якийсь час відновила свою роботу, проте вже вдень 2 лютого в застосунку знову почалися проблеми.

Незабаром полагодили і їх, але цей факт змусив учасницю фіналу Нацвідбору, співачку SKYLERR, засумніватися в дійсності голосів. "На жаль... Вночі Дія працювала, і нібито було дуже багато голосів, але... Активних опитувань немає, голосування знову не працює і навіть уже не показує, яка була кількість тих, хто проголосував, ніби все завершено або анульовано", - написала засмучена артистка в соціальних мережах.

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У зв'язку з цим пізніше вона у своєму блозі в Instagram зробила публічну заяву, в якій зняла свою кандидатуру з Національного відбору і відмовилася від участі в голосуванні, оскільки прозорість голосування викликає у неї сумніви.

"Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті.В цих піар-перегонах, які склались через цю ситуацію брати участь мені не цікаво, "немає переможців в цьому марафоні" - слова з моєї пісні, які на сьогодні як ніколи актуальні", - вважає Скайлер.

Проте співачка висловила подяку організаторам Нацвідбору, а свою участь у подібному заході оцінила, як неймовірно цікаву.

Нацвідбір-2024 - SKYLERR відмовилася від участі в конкурсі / колаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Раніше стало відомо, що перед фіналом Національного відбору на Євробачення-2024 у Мальме букмекери різко змінили ставки на переможця від України.

Також організатори Євробачення оголосили, коли виступатимуть конкурсанти - у першому чи другому півфіналі. Також стало відомо, хто з "Великої п'ятірки" голосуватиме за Україну.

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