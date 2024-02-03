Фінал Євробачення 2024: букмекери різко змінили ставки на переможця від України

Сьогодні, 3 лютого, в Україні відбудеться фінал національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2024. Україна дізнається, хто з артистів представлятиме на конкурсі нашу країну в травні.
У нацвідборі бере участь 11 учасників.
Де дивитися онлайн Євробачення 2024
Прямий ефір фінального шоу розпочнеться о 18:00 за Києвом.
Фінал Нацвідбору можна подивитися на телеканалі "Суспільне культура", YouTube-каналі "Євробачення Україна", та інші платформи "Суспільного", а також шоу можна дивитися в додатку "Дія".
Букмекери змінили ставки на переможця нацвідбору Євробачення 2024
Перед фіналом нацвідбору 3 лютого букмекери змінили свої ставки.
За оновленими прогнозами букмекерів, визначився явний лідер:
Згідно зі ставками, перше місце впевнено посідає дует Jerry Heil і alyona alyona з композицією "Teresa & Maria".
Друге місце посідає MÉLOVIN із піснею DREAMER, який уже вдруге хоче підкорити "Євробачення".
Завершує трійку лідерів ANKA (Анна Корченова) з піснею "Палала", яка потрапила до фіналу завдяки голосуванню глядачів.
Варто зазначити, що за кілька днів до фіналу нацвідбору ставки букмекерів були іншими.
Найбільше шансів на перемогу має дует Alyona Alyona та Jerry Heil. Букмекерські ставки вказують, що з імовірністю 64% артистки виступлять на міжнародній сцені.
На другому місці з результатом 10% опинився Melovin, який розкритикував трек конкуренток і веде активну рекламну кампанію пісні Dreamer.
Замикає трійку лідерів букмекерської таблиці Anka з піснею "Палала" і 6% на перемогу.
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