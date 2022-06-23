Орбакайте покинула Росію і показала підрослу внучку Пугачової

Співачка, яка замовчує агресію своєї країни, вирішила побачити світ.
Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка як і мати Алла Пугачова мовчить про війну в Україні поділилася кадрами з відпочинку.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона разом з донькою Клавдією милуються блакитним берегом. Судячи з геолокації, зараз вони знаходяться на півдні Франції.
"Наше життя - це велика подорож! Стільки цікавого і незвіданого. Навіть у канікули не сидимо на місці!",- підписала відео Орбакайте.
Поки Христина з донькою відпочивають у Франції, в Росії пропонують конфіскувати замок Алли Пугачової та Максима Галкіна, які виступили проти війни Росії в Україні.
Тепер державні російські організації шукають до чого б причепитися, подають заявки в прокуратуру з метою перевірки, і, мабуть, подальшою конфіскацією.
Читайте також:
- Гарнішає на очах: як зараз виглядає Алла Пугачова, яка покинула РФ
- "Алленька квіточка прекрасна як завжди": Максим Галкін показав свіже фото нестаріючої Пугачової
- "Її творчість закінчена": скандальний Сосєдов назвав Пугачову непрацюючою пенсіонеркою