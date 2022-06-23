Орбакайте покинула Росію і показала підрослу внучку Пугачової / скріншот

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка як і мати Алла Пугачова мовчить про війну в Україні поділилася кадрами з відпочинку.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона разом з донькою Клавдією милуються блакитним берегом. Судячи з геолокації, зараз вони знаходяться на півдні Франції.

"Наше життя - це велика подорож! Стільки цікавого і незвіданого. Навіть у канікули не сидимо на місці!",- підписала відео Орбакайте.

Скріншот

Поки Христина з донькою відпочивають у Франції, в Росії пропонують конфіскувати замок Алли Пугачової та Максима Галкіна, які виступили проти війни Росії в Україні.

Тепер державні російські організації шукають до чого б причепитися, подають заявки в прокуратуру з метою перевірки, і, мабуть, подальшою конфіскацією.

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