"Воно вже хочеться" : Positiff готується до весілля із загадковою обраницею

Перший шлюб Олексія Завгороднього з близькою подругою Насті Каменських виявився невдалим.

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Positiff планує одружитися на новій дівчині / instagram.com/positiff

Український музикант Олексій Завгородній (сценічний псевдонім - Positiff) офіційно холостяк з 2021 року - тоді він розлучився з дизайнеркою Ганною Андрійчук після восьми років шлюбу.

Навесні 2022 року артист в численних інтерв'ю зазначав, що тепер не самотній, у нього з'явилася особлива жінка поруч, з якою він готовий будувати сім'ю. Ім'я обраниці Завгородній розкривати відмовляється, проте в пресі йому приписують роман з танцівницею і хореографом Юлією Сахневич, в парі з якою він брав участь в шоу "Танці з зірками" в 2020 році.

Правда, ні танцівниця, ні музикант ці чутки коментувати не хочуть. Зате Позитив в недавньому інтерв'ю для ЖВЛ зізнався - з новою коханою він на 100% готовий будувати сім'ю, і вже готується до весілля.

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"Я точно скажу, що дійсно готовий до родини. Воно вже хочеться. І думаю про те весілля, про яке мріє моя кохана. Хочеться, щоб було все так, як вона захоче", - розповів закоханий артист.

Раніше продюсер популярних українських шоу "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк здійснив камінг-аут і розповів, що тепер живе разом з бойфрендом.

Також американська співачка Брітні Спірс спростувала чутки про своє розлучення з молодим актором Семом Асгарі - папараці марно намагалися "розлучити" пару, у якої в сімейному житті все в порядку.

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