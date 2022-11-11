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"Воно без статі і національності": Кіркоров брудно образив Пугчову в особі всіх втікачів з РФ

11 листопада 2022, 16:26

Думати перед тим, як говорити ніколи не було сильною стороною Кіркорова.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров назвав Закірову і всіх втікачів РФ безстатевими істотами без національної приналежності / instagram.com/fkirkorov

Пропутінський співак Філіп Кіркоров після серії скандальних заяв і низьких образ у бік колег, продовжив свій словесний розлад шлунка, і виплеснув величезну порцію бруду на артистів, які покинули РФ.

Він опустився до знущань після скандалу з Наргіз Закировой, яка розкритикувала війну і з радістю обірвала всі зв'язки з країною-терористом.

Своїми необережними висловлюваннями він образив також і Аллу Пугачову з Максимом Галкіним, яких раніше називав своїм друзями. Всіх тих, хто залишив РФ, Кіркоров назвав безстатевими істотами без національної приналежності.

"Не існує для мене поняття "жінка", "не жінка". Воно тільки може образити мою Батьківщину, охаяти моїх друзів... Тільки воно без статі і національності, тільки воно може собі дозволити прикритися вівцею і продовжувати ображати країну..." - цитують істеричного співака росЗМІ.

Нагадаємо, раніше домробітниця Люся, яка більше 20 років працювала на Філіпа Кіркорова, вирішила розповісти подробиці особистого життя співака. Жінка зізналася, що її колишній бос (вона вже 2 роки не працює у Кіркорова) - однолюб, але міг пов'язати своє життя з багатьма знаменитостями.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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