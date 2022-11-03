"Тобі скоро прилетить, тварюко!": Кіркоров злетів з котушок через критику в його бік

Кіркоров злетів з котушок через критику в його бік / скріншот YouTube

У мережі з'явилося листування Філіпа Кіркорова з відомою телеведучою Вікторією Бонею, яка розкритикувала його за неадекватний випад у бік співачки Наргіз.

"Як ганебно поводяться чоловіки, хоча ні, чоловіки себе так ніколи не ведуть... Я не боюся тебе, Філя! Ти нічим не відрізняєшся від тих, з ким я виросла у дворі. Бидло, у яких нуль інтелекту, тому що не вміють розмовляти, можуть лише гавкати", - висловилася Боня про поведінку скандального співака.

У відповідь на публікацію світської левиці, озвірілий Кіркоров вибухнув гнівною тирадою. Співак буквально накинувся на телеведучу, залишивши для неї повідомлення, практично цілком складається з мату.

"І ти туди ж, [неценз. - ущербна жінка)! Ну тримайся, шалава! [неценз - жіночий дітородний орган] тобі скоро прилетить, тварюко!",- написав розлючений Кіркоров.

Листування Кіркорова і Боні / соцмережі

Нагадаємо, раніше Домробітниця Люся, яка більше 20 років працювала на Філіпа Кіркорова, вирішила розповісти подробиці особистого життя співака.

Жінка зізналася, що її колишній бос (вона вже 2 роки не працює у Кіркорова) - однолюб, але міг пов'язати своє життя з багатьма знаменитостями.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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