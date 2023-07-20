Онкохворий Дольф Лундгрен одружився зі своєю 27-річною подругою

Дольф Лундгрен та Емма Крокдал разом три роки, більшість з яких пара була заручена.

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Дольф Лундгрен і Емма Крокдал одружилися на Міконосі / колаж: Главред, фото: instagram.com/dolphlundgren

У травні стало відомо, що 65-річний американський актор шведського походження Дольф Лундгрен протягом останніх 8 років зі змінним успіхом бореться з онкологією. Хвороба, втім, не заважає іконі бодібілдерів жити повноцінним життям.

Наприклад, нещодавно стало відомо, що Лундгрен узаконив свої стосунки з фітнес-тренером Еммою Крокдал, яка молодша за нього на 38 років. Пара разом з літа 2020 року, і артист з пропозицією руки і серця не тягнув - вони побралися вже влітку того ж року.

Втім, церемонія з різних причин відкладалася. І ось, 13 липня 2023 року, на приватній віллі на острові Міконос відбулася таємна церемонія одруження Лундгрена і Крокдал. Про це новоспечене подружжя розповіло в інтерв'ю для видання People.

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Греція була обрана місцем для весілля не випадково - артист зазначає, що він з Еммою вирішив відсвяткувати "любов, життя і щастя в країні богів". На весільній вечірці були присутні лише близькі друзі та члени сім'ї.

Незважаючи на амплуа голлівудського ловеласа і численні романи з головним красунями шоу-бізнесу, Дольф Лундгрен був одружений лише одного разу - з дизайнером ювелірних прикрас, шведкою Анетт Квіберг, яка подарувала йому двох дочок Іду (1996 р. н.) і Грету (2001 р. н.). Вони були одружені з 1994 по 2011 рік.

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