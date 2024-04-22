"Він повернувся": у популярної української ведучої рецидив онкології

Наталка Фіцич через 12 років відновлює боротьбу з раком.

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Наталка Фіцич рак - ведуча Фіцич розповіла про рецидив онкології / колаж: Главред, фото: facebook.com/fitsychn

Українська ведуча Наталка Фіцич повідомила, що в її житті починається новий, складний етап - на медичному обстеженні в неї виявили онкологію. Вона вже перенесла операцію з видалення пухлин, і тепер приступає до променевої терапії.

Про це Фіцич розповіла на своїй сторінці у Facebook. Ведуча зазначила, що її хвороба - рецидив. 12 років тому вона вже боролася з цією страшною недугою, і в якийсь момент навіть здобула перемогу. Але хвороба виявилася більш підступною.

"У мене онкологія, виявлена на початку, на щастя. Війна і ті біди, що звалилися на мене за останні роки, далися взнаки. Рак повернувся. 12 років тому він також був на початковій стадії. Недавно мене вже навіть зняли з обліку, і я видихнула з полегшенням, а дарма. Пухлини знайшли пару тижнів тому. Їх видалили, але, як згодом виявилось, не повністю. І ось тепер я починаю курс променевої терапії. Я боротимусь, як бореться зараз уся країна. Бо поруч є ті, кому ми потрібні. Життя варте цієї боротьби", - написала вона.

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Наталка Фіцич також закликала підписників не нехтувати своїм здоров'ям і регулярно перевірятися. А також не опускати руки, як робить це вона і вся наша мужня країна.

Наталка Фіцич рак - ведуча Фіцич розповіла про рецидив онкології / facebook.com/fitsychn

Хто така Наталка Фіцич? Наталка Фіцич - українська ведуча, тележурналістка, режисерка. Працювала на телеканалах Інтер та 1+1. Зараз на телеканалі Прямий веде програму "Студія Прямого". Авторка документальних фільмів "Воля або смерть!", "День сьомий", "Остання зміна" тощо.

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