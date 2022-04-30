"Він втратив все, замку немає": Галкін розплачується за підтримку України у війні з Росією

Галкін поплатився за підтримку України у війні з Росією / скріншот

Українська ведуча Маша Єфросиніна розмовляла по телефону з російським артистом Максимом Галкіним після того, як той засудив російський уряд через ракетний обстріл Одеси.

В коментар для програми " Гроші "на" 1+1 " ведуча зазначила, що ініціатором розмови був Галкін. Дзвонив він їй і в перші дні війни, але тоді дуже боялася почути щось типу: "Ну як Ви там? Тримавши".

Єфросиніна заявила, що після того, як Галкін засудив напад РФ на Україну, він позбувся в Росії не тільки роботи, а й житла.

"Він втратив все. Він не давав мені права розголошувати подробиці, але скажу так: замку [в селищі бруд під Москвою] вже немає. Все забрано, готується кримінальна справа, його по повній програмі викреслюють, очорняють в пресі. Тобто з ним відбувається все те, чого бояться артисти в Росії. Його немає і не буде, а якщо буде, то його ім'я буде назавжди очорнене і полито лайном. Ну як, "назавжди"? Поки ця влада діє", - зазначила Єфросиніна.

Ведуча зізналася, що подякувала Галкіну за його звернення після ракетного обстрілу Одеси російськими окупантами.

"А він сказав прекрасну фразу:" Та ти розумієш, що я якраз вважаю, те, що я роблю, - це нормально!"Це природна реакція на те, що відбувається в Україні. Але виходить, що я біла ворона, тому що всі інші мовчать", – процитувала слова Галкіна Єфросиніна.

читайте такожСобчак розповіла, чим для Галкіна обернеться висвітлення правди про війну в УкраїніВона підкреслила, що її колега зробив свій вибір – втратити все, але залишити совість.

Нагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

В останньому своєму зверненні він прямо звинуватив Росію в цинічному ракетному ударі по Одесі і злочинах в Бучі.

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