"Він би не помер, він би жив": у Росії назвали несподівану причину смерті Моїсеєва

У Росії назвали несподівану причину смерті Моїсеєва / instagram.com/bmoiseevpro/

Співак Борис Моїсеєв, який переніс аж три інсульти, помер на 69-му році життя. Останні роки життя артист був затворником.

Стас Костюшкін впевнений, що Бориса Михайловича вбила неможливість виходити на сцену. Нібито Моїсеєв до останніх днів свого життя не переставав тяжіти до творчості і глядачеві.

"І нервував багато від чого, і переживав. Але, повірте мені, якби Борис Моїсеєв сьогодні був на сцені, ми б не говорили з вами сьогодні про те, що він помер. Він би не помер. Він би жив. Неможливість через хвороби виступати на сцені згубило його насамперед. Для нього не виступати, не бути на сцені, не жити там було болісніше будь-якого фізичного болю", - заявив він

Смерть Бориса Моїсеєва

Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

Російська співачка Алла Пугачова з глибоким сумом відреагувала на смерть співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Однак, будучи з тих небагатьох наближених, хто знав, як живе артист після інсультів, вона, схоже, давно з ним попрощалася.

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