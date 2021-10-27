Оля Полякова розцілувала руки Ірині Білик і молила про прощення

Оля Полякова публічно вибачилася перед Іриною Білик / instagram.com/polyakovamusic

Під час зйомок 7 ефіру Танців з зірками 2021 Оля Полякова зустрілася з Іриною Білик. Та заявила, що тепер не буде більше вітатися з Поляковою.

Причину конфлікту Ірина Білик виклала в Instagram. На відео із закулісся Танців з зірками Оля Полякова підійшла до Білик, але та ображено сказала, що більше не вітатиметься з Поляковою через випуск Дорослих дівчаток (авторського шоу Маші Єфросиніної і Олі Полякової), в якому Полякова назвала Білик сучкою.

Полякова, щоб загладити свою провину, кинулася цілувати руки Білик і вибачатися: "Це все після шоу Дорослі дівчатка, де я Іру, велику Іру, яку я обожнюю, якій я готова руки цілувати, обізвала сучкою. Але люблячи! Перепрошую!"

Ірина Білик дуже швидко змінила гнів на милість, і після обіймів і поцілунків пробачила Полякову: "А, ну якщо так, тоді я вибачаю. Ти теж сучка, я просто забула тобі про це сказати. Все, пробачила".

Відео Ірина Білик підписала з гумором: "Про справжню, щиру, жіночу дружбу".

Оля Полякова розцілувала руки Ірині Білик / скріншот - instagram.com/bilyk_iryna

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Раніше Полякова вже обзивала у дорослих дівчатках колег по сцені нецензурними словами. Наприклад така доля спіткала Наталію Могилевську за флірт з чоловіком Олі Полякової.