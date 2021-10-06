Оля Полякова нагодувала свою покоївку безе з канабісом

Оля Полякова приготувала солодощі з "сюрпризом" / instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова - співачка, відома своїм почуттям гумору та гострим язичком. Нерідко вона ділиться з фанатами кумедними історіями з життя.

Так в інтерв'ю для Гагарін SHOW Полякова повідала про те, як випадково нагодувала домробітницю солодощами з канабісом.

Чоловік співачки, бізнесмен Вадим Поляков, любить побалуватися марихуаною. Щоб зробити чоловікові приємний сюрприз, артистка спекла безе з використанням канабісу з його особистих запасів.

Щоб небезпечні ласощі не дістали дочки Полякової, вона сховала деко на кухні на верхній полиці. Наступного ранку Вадим вирішив спробувати кулінарний шедевр дружини.

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Полякова вийшла на кухню і виявила пропажу безе, а деко чистим стояло вже в духовці.

Оля Полякова з чоловіком та дочками / instagram.com/polyakovamusic

Перелякавшись не на жарт, співачка покликала до себе дітей. Вони сказали, що солодощів не брали. Хто ж міг з'їсти все?

Тоді Полякова звернулася з цим питанням до своєї покоївки, на що жінка відповіла:

"Ой, я дістала (деко-прим. редактора), а там все, що ви спекли, розтеклося. Так я його і викинула!"

Згодом з'ясувалося, що безе з марихуаною, приготоване для чоловіка, домробітниця з'їла. На щастя, все обійшлося.

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Щоб усунути наслідки цього випадку, Оля Полякова напоїла жінку літром адсорбенту. На роботу домробітниця Катерина прийшла лише через три дні, сказала, що почувається добре, і попросила нікому не розповідати про те, що трапилося.

Раніше Полякова розкрила подробиці дитячої травми в інтервью з Єфросініною.