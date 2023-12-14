Олег Псюк прокоментував чутки про його відхід з Kalush Orchestra

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заглибився в особисті проєкти, а колектив самостійно випускає нові треки та відправляється в закордонний тур без співака - все це стало наштовхувати на думку про відхід Псюка від переможців Євробачення-2022.
Що ж відбувається в гурті насправді? Витримавши драматичну паузу, першим заговорив сам Олег. В інтерв'ю KP.ua виконавець спростував чутки про сварку в колективі.
Він підкреслив, що метаморфози, які зараз відбуваються з Kalush Orchestra - це лише результат пошуку нових форматів виступів, звучання та ін. Гурт як ніколи готовий радувати своїх шанувальників новими захоплюючими проєктами.
"Ми постійно експериментуємо й проєкт Kalush Orchestra без мене – черговий експеримент. Ми створили ще один формат, і тепер у нас, окрім KALUSH та Kalush Orchestra, є проєкт без мене. Мені стало цікаво, як будуть звучати пісні без репу, в стилі пацанів. Ми спробували й вийшло круто, концерти сподобались публіці, хлопці запалили. У наступному році ще більше експериментів, слідкуйте за анонсами", - заінтригував фанатів Олег Псюк.
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