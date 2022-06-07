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Оля Цибульська розповіла, який камінг-аут здійснив весь український шоу-бізнес під час війни

7 червня 2022, 00:59

Шоу-бізнес, як і багато інших сфер у військовій Україні, зараз зруйнований практично дощенту. Але співачка бачить в цьому свої плюси.

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Оля Цибульська вважає, що під час війни в Україні багато артистів здійснили камінг-аут / instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська, як і багато вітчизняних зірок зараз допомагає тим, що вміє найкраще - підтримує бойовий дух країни, охопленої війною, українською піснею.

В інтерв'ю для 24 Каналу артистка зізналася, що до глибини душі радіє неймовірному єднанню, яке тепер панує в Україні. Це також стосується і українського шоу-бізнесу - сфери специфічної, де великій кількості творчих особистостей часом було важко ужитися один з одним.

"Шоу-бізнес зруйнувався. Нівелювались усі досягнення. Якщо раніше були ешелони різні, то тепер їх немає, нема з ким тягатися. Все стало органічним, і ми всі зрозуміли, що ми в одному човні. Що ми всі вкалуємо дуже багато, і нам варто один одного підтримувати, варто одне за одного боротися, і варто створювати українське. Я насправді дуже цьому радію щиро",- поділилася Цибульська.

Співачка вважає, що війна дала поштовх багатьом артистам до самопізнання, до національної гордості, якою раніше відверто нехтували. Тепер же кожен з них відкрив себе заново: "Мені здаеться, що за цей рік сталося два камінг-аута: один - Меловіна, коли він цьомався на сцені, а другий камінг-аут - у шоу-бізнесі, коли всі стали українцями нарешті. І я цьому дуже рада. Нарешті ми в одному човні, і човен цей називається Україна.".

Оля Цибульська переконана у беззастережній перемозі України над рашистами. Також вона впевнена - український шоу-бізнес очікує період розквіту: "Буде дуже багато дуже гарної музики, буде дуже багато гарних віршів, і я сподіваюся, що після війни буде ще більше поваги і взаємопідтримки. І української музики".

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Раніше український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон розкритикував" співчуваючу Україні " російську журналістку Ксенію Собчак за те, що вона намагається всидіти на двох стільцях.

Опозиції в РФ не вірить і український ведучий російського походження Олексій Суханов. "Співчуваючих", на кшталт Дудя і Собчак, він вважає лише більш тонким інструментом російської пропаганди.

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