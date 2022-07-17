Брітні Спірс вперше за довгий час переспівала свій найкращий хіт - як звучить співачка без фонограми

Брітні Спірс заспівала Baby One More Time а-капела без фонограми / instagram.com/britneyspears

1998 році американська поп-ікона Брітні Спірс випустила дебютний сингл Baby One More Time, який моментально приніс їй світову славу. Яка, на жаль, дуже боляче вдарила по молодій артистці.

13 років її кар'єрою і всіма аспектами її життя (починаючи від контролю пересування, закінчуючи інтимними зв'язками) керував батько Брітні.

Зовсім недавно 40-річна артистка позбулася тотальної опіки, яка більше нагадувала ув'язнення, і стала ділитися зі світом всім тим, що накопичувалося в ній довгі роки: думками, фотографіями, божевільними танцями та історіями з життя.

Нещодавно Спірс на своїй сторінці в Instagram повідала історію про те, як мріяла подарувати Baby нове звучання, але була присоромлена і освистана продюсерами за таке бажання. "Я попросила те, чого хотіла протягом 14 років – іншу версію Baby. Але команда продюсерів сказала Ні, тому що, бачте, у них, крім мене, є ще чотири артистки. Я хотіла зняти нову версію кліпу красиво, і щоб звук був новим. Але продюсери мені все зіпсували і присоромили. Вони змусили мене відчувати себе абсолютно ніким", - згадує Брітні.

Проте співачка знайшла в собі сили представити публіці своє бачення хіта. Вона виконала Baby One More Time а-капела, поки прала і розкладала речі.

Незважаючи на те що виконання було неідеальним, шанувальники артистки відзначили - наживо вона звучить чудово. Сильний голос Спірс, який подарував легендарному хіту нове життя, зачарував їх. Вони, як один, рекомендують Брітні зайнятися записом акустичного альбому, і неодмінно включити в нього цю пісню:

"Це поп-сенсація! Ми так довго цього чекали!"

"Твій глибокий натуральний голос найкращий!"

"Ти повинна записати цю версію, дівчинка! Нам подобається чути твій голос!"

"Цей унікальний голос поколінь, мама!"

"Мені подобається твій натуральний голос, але ще більше мені подобається бачити, коли тобі комфортно демонструвати його світу".

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