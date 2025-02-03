"На цьому етапі хочу залишити": Олександр Терен висловився про роман із Белень

Олександр Терен заінтригував шанувальників.

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Олександр Терен розповів про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Белень

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Олександр Терен відповів на запитання шанувальників

"Холостяк" не бажає афішувати деталі роману з Інною Белень

Український письменник, ветеран і головний герой шоу "Холостяк" Олександр Терен розповів, які в нього стосунки з Інною Белень. Нагадаємо, Інна стала переможницею "Холостяка".

У соцмережах Олександра запитали, які ж у нього стосунки з Белень, але письменник зазначив, що не хоче афішувати особисте життя і "на цьому етапі залишить особисте поза увагою".

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"На цьому хочу залишити особисте поза увагою, наскільки це можливо", - відповів Терен.

Олександр уточнив, що зараз у нього непростий період.

"Щойно я його пройду - відразу з вами поділюся", - написав письменник.

Олександр Терен переживає непростий період / фото: скрін instagram.com, Олександр Терен

Також він розповів, що не спілкується з іншими дівчатами з проекту, але готовий кожну підтримати.

"Ми не спілкуємося, але я завжди готовий підтримати кожну за необхідності", - зауважив Терен.

Олександр Терен не продовжує спілкування з учасницями "Холостяка" / фото: скрін instagram.com, Олександр Терен

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Як повідомляв Главред, переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Белень поділилася, що після проєкту не живе разом з Олександром Тєреном, але вони перебувають у стосунках.

Крім цього, український ведучий Слава Дьомін розповів про невдалу спробу запросити на побачення одну з учасниць "Холостяка". Дівчина відмовила йому, пояснивши, що вже перебуває у стосунках, і запропонувала лише дружбу. Ім'я дівчини не розкрито, але є припущення, що це могла бути Настя Анісімова.

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Хто такий Олександр "Терен" Будько? Олександру Будьку 28 років. І його ім'я добре знають не тільки в Україні, а й у світі. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. А за півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

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