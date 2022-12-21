Огневич в багряному топі і лосинах в обтяжку показала, як тримає фігуру в порядку

Відома співачка Злата Огнєвіч вирішила показати сотням тисяч фоловерів свої регулярні ранкові тренування в спортзалі.

Злата Огневич / Колаж фото УНІАН та Instagram

Відома українська попспівачка Злати Огневич вирішила розповісти фоловерам секрет своєї стрункої фігури. Відповідні матеріали вона виклала в розділ Stories на своїй сторінці в Instagram.

Артистка показала свої регулярні ранкові тренування в спортзалі. На скріншотах помітно, як Злата в багряних обтягуючих лосинах і топі виконує вправи − для того, тримати в тонусі м'язи сідниць і м'язи пресу.

"Вчора 50 поверхів, а сьогодні – тренування", — зазначила співачка, натякнувши, що через блекаут в Києві в її будинку не працюють ліфти і їй доводиться багато ходити пішки.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла про надзвичайну ситуацію, яка трапилася з нею під час повітряної тривоги.

Виявилося, що під час масштабної повітряної тривоги по всій Україні, коли Росія обстрілювала Україну, Огневич застрягла в ліфті власного будинку.

До того українська співачка Христина Соловій разом з глядачами, які зібралися на трибунах стадіону Боруссія Парк у ФРН, фантастично красиво виконала гімн України - перед товариською грою української збірної.

Інші новини: