Огневич в багряному топі і лосинах в обтяжку показала, як тримає фігуру в порядку

Відома українська попспівачка Злати Огневич вирішила розповісти фоловерам секрет своєї стрункої фігури. Відповідні матеріали вона виклала в розділ Stories на своїй сторінці в Instagram.
Артистка показала свої регулярні ранкові тренування в спортзалі. На скріншотах помітно, як Злата в багряних обтягуючих лосинах і топі виконує вправи − для того, тримати в тонусі м'язи сідниць і м'язи пресу.
"Вчора 50 поверхів, а сьогодні – тренування", — зазначила співачка, натякнувши, що через блекаут в Києві в її будинку не працюють ліфти і їй доводиться багато ходити пішки.
Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла про надзвичайну ситуацію, яка трапилася з нею під час повітряної тривоги.
Виявилося, що під час масштабної повітряної тривоги по всій Україні, коли Росія обстрілювала Україну, Огневич застрягла в ліфті власного будинку.
До того українська співачка Христина Соловій разом з глядачами, які зібралися на трибунах стадіону Боруссія Парк у ФРН, фантастично красиво виконала гімн України - перед товариською грою української збірної.
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