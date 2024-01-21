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Схвалює війну та критикує Пугачову: Ярмольник вперше публічно підтримав Путіна

Анна Підгорна
21 січня 2024, 19:04
Леонід Ярмольник вважає колишніх друзів-іноагентів сліпцями, і цинічно заговорив про боротьбу світла та темряви.
Леонід Ярмольник
Леонід Ярмольник висловився на підтримку війни в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com/yarmolnikcom

Радянський і російський актор Леонід Ярмольник дитинство і юність провів у Житомирській області, звідки родом його батько, і у Львові. У дев'яності він навіть прийняв на якийсь час громадянство України, щоб зберегти сімейну квартиру у Львові. Однак у 2014 році підтримав анексію Криму, а зараз, вперше за майже два роки повномасштабного вторгнення, публічно висловив своє схвалення війні.

В ювілейному інтерв'ю для одного з головних пропагандистських видань країни-окупанта артист розповідає про війну в Україні, як про боротьбу світла з темрявою, надаючи окупантам ролі позитивних персонажів. Все це Ярмольник прикрив пропагандистською нісенітницею про "неповагу до історії", яку так завзято ллють у вуха жителям країни на болотах.

"Можливо, не всі і не до кінця розуміли, для чого це і чому це. Але час показує: все, що відбувається, відбувається за правильними законами для того, щоб відстояти свій суверенітет, свої принципи, зберегти мир. Просто не діяти в цій ситуації не можна. Знову-таки, повертаючись до "Майстра і Маргарити", - все життя ж відбувається боротьба добра і зла, боротьба світла і темряви. Я вважаю, що ми на тій стороні, яка бореться за перемогу світла. Тому що не можна викреслювати з історії ті сторінки, які забути неможливо. А світ збожеволів, і дуже багато хто забув", - заявив актор.

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Примітно, що до повномасштабної війни він близько дружив з артистами, які категорично засуджують війну та кремлівську політику. Наприклад, з Андрієм Макаревичем і Аллою Пугачовою. Ярмольник не вірить, що їхнє рішення покинути рф було виваженим і усвідомленим, і переконаний, що вони незабаром повернуться на простори країни-агресора.

"Тому що все, що було пов'язано з першою реакцією на початок [війни], це була емоційна реакція", - заявив Леонід Ярмольник і підкреслив, що всі, хто не підтримав війну, "сліпі або божевільні, раз не розуміють".

Раніше стало відомо, що іноагента і музиканта Андрія Макаревича за критику війни в Україні та кривавого путінського режиму хочуть позбавити звання народного артиста РФ і соціальних виплат.

Також український співак Гарік Кричевський розкрив страшну таємницю путініста Стаса Михайлова. Шансоньє розповів, завдяки чому насправді пропагандистський співун став популярним.

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