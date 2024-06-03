"Дуже плакала": подруга Ніни Матвієнко розповіла про останню зустріч перед її смертю

Алла Кудлай зізналася, що була дуже пригніченою після звістки про смерть Ніни Матвієнко.

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Алла Кудлай поділилася теплими спогадами про Ніну Матвієнко / колаж: Главред, фото: instagram.com/nina_matvienko_official/

Народна артистка України Алла Кудлай довгий час дружила з легендарною співачкою Ніною Матвієнко і вважала її своїм учителем.

Алла Кудлай згадала, як починала свою творчу кар'єру в хорі ім. Г. Верьовки. Г. Верьовки, де також співала Ніна Матвієнко і розповіла, що Матвієнко навчала її співу, допомагала з костюмами та ділилася рецептами улюблених смаколиків.

"Я прийшла в колектив хору ім. Г. Верьовки. Ми з Ніною Матвієнко, яка була солісткою, завжди спілкувалися, вона мене вчила. Дуже вона мені допомагала і пісні давала. Навіть художницю свою дала, яка зробила для мене перший костюм із головним убором. Вона багато дала мені народних пісень. Наприклад "Шла дівчина", - повідомила Кудлай в інтерв'ю Rostyslove Production.

Також Алла поділилася спогадами про останню зустріч із Матвієнко.

"Остання зустріч була на благодійному концерті. Коли я дізналася сумну звістку, я дуже плакала. Тому що ось бачилася з Ніною, а більше її немає", - зазначила артистка.

Дивіться відео, де Алла Кудлай розповіла про Ніну Матвієнко:

Хто така Ніна Матвієнко? Ніна Митрофанівна Матвієнко - українська співачка та акторка. Народна артистка Української РСР (1985), лауреатка Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка (1988), Герой України. Входила до Спілки кінематографістів України (1989). Мати співачки Антоніни Матвієнко.

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Нагадаємо, Тоня Матвієнко розповіла, що і сама Ніна Митрофанівна, і її близькі, дізналися про хворобу випадково - у серпні у співачки просто заболів живіт, вона звернулася до лікаря і почула страшну новину.

А також Амадор Лопес, який товаришував із Ніною Матвієнко, згадав, що вона до останнього вірила у своє одужання.

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