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"Боялася померти": дочка Ніни Матвієнко вперше прокоментувала причини смерті

Анна Підгорна
12 грудня 2023, 12:52
Тоня Матвієнко поділилася подробицями останніх місяців життя великої української артистки.
Тоня Матвієнко, Ніна Матвієнко
Тоня Матвієнко та Ніна Матвієнко / Колаж: Главред, фото: УНІАН , instagram.com/tonya_matvienko

На початку жовтня вся Україна була вражена трагічною новиною - з життя пішла душа української пісні, народна артистка Ніна Матвієнко. Смерть артистки для багатьох була ударом, але найбільше вразила її сім'ю.

Дочка Ніни Митрофанівни, заслужена артистка Тоня Матвієнко, зберігала мовчання про догляд матері два місяці. Лише нещодавно в інтерв'ю для Viva вона розповіла, що сталося з легендою української музики.

Так Тоня зізналася, що і сама Ніна Митрофанівна, і її близькі, дізналися про хворобу випадково - в серпні у співачки просто заболів живіт, вона звернулася до лікаря і почула страшну новину.

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"Для всіх було шоком. Як це - людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не курила, до кінця життя бігала сходами – і таке могло статися. Лікар сказав, що у Ніни Митрофанівни вже майже 4 роки була хвороба. Для неї це був теж шок. Вона боялася померти від цієї хвороби", - каже Тоня Матвієнко.

Через два місяці Ніни Митрофанівни не стало. Свої останні дні на провела в лікарні, де відчайдушно сумувала за домом. Тоня зізнається - труну співачки перед похованням спершу привезли додому, щоб вона змогла "попрощатися" з рідними стінами.

Також Тоня Матвієнко нагадала про важливість регулярних чекапів організму, адже на ранній стадії при нинішньому рівні медицини з хворобою можна боротися.

Нагадаємо, 11 жовтня, по талановитій артистці Ніні Матвієнко пройшла громадянська панахида в Національній філармонії України. Жителі і гості столиці зібралися там, щоб провести Ніну Митрофанівну в останню дорогу. У філармонії відбудеться також звернення родини Матвієнків.

Раніше Тоня Матвієнко вийшла до преси, щоб поділитися спогадами про маму. Її підтримував чоловік, очі артистки почервоніли, а щоки були мокрими від сліз. Тоня розповіла, про що на смертному одрі її попросила Ніна Митрофанівна.

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Тоня Матвієнко Ніна Матвієнко новини шоу бізнесу
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