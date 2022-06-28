Радіє вбивствам українців: Білик розповіла, як чоловік Повалій підтримує війну

Білик розповіла, як чоловік Повалій підтримує війну / скріншот

Співачка Ірина Білик розповіла, що чоловік її Таїсії Повалій, продюсер Ігор Ліхута підтримує війну, яку РФ розв'язала в Україні.

У програмі "Ранок з Україною" співачка зазначила, що він дивиться телевізор і щиро радіє вбивствам українців.

"Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться в телевізор і радіє тому, що відбувається з нами тут", – заявила співачка.

Білик також зазначила, що за нейтральну позицію вона викреслила зі свого життя не тільки Повалій, але й Ані Лорак.

читайте такожЗаступився за куму: Анатолій Анатоліч розповів, чим Лобода краще запроданок Лорак, Повалій та ін.Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мовчить, 9 травня розважала росіян. На концерті, який транслював пропагандистський телеканал "Росія 1", вона співала пісню "Пісня про рушник". Співала вона її українською.

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