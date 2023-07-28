'Про одне благаю': Даша Квіткова розповіла про шлюб з екс-'холостяком' Добриніним

Даша Квіткова заявила, що історія з Микитою Добриніним залишається в минулому. І чітко відповіла підписникам на їхні домисли і фантазії.

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Квіткова детально розповіла про свій шлюб з Микитою Добриніним / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

25-річна українська блогерка Даша Квіткова вирішила висловитися щодо свого недавно розпався шлюбу з шоуменом і колишнім учасником "битви екстрасенсів" Микитою Добриніним. Дівчина вирішила залишити в розділі Stories соцмережі Instagram для своїх фоловерів.

Квіткова досить категорично відповіла на припущення підписників, ніби вона досі любить свого колишнього чоловіка і батька її сина ‒ дворічного Лева.

"Про одне благаю. Залиште мій минулий шлюб у спокої. Ця історія для мене закрита. Нічого в житті мене не пов'язує з минулим, крім сина і судових моментів", — заявила Квіткова.

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Нагадаємо, шоумен Микита Добринін познайомився з Дашею квітковою на зйомках шоу "Холостяк-9". У 2020 вони уклали шлюб, а через рік стали батьками первістка Лева.

У вересні 2022 року блогер і ведучий повінчалися. А через кілька місяців після цього повідомили про рішення розлучитися. Причиною називалися різні графіки і темп життя.

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