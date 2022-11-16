"Нога розпухла, кров тече": Кіркорову знадобилася допомога лікарів

Кіркорову потрібна була допомога лікарів / Instagram

Російський співак Філіп Кіркоров отримав травму ноги. Йому довелося накладати гіпс.

Про це заявила продюсер Яна Рудковська. За її словами, одіозний співак зламав палець, але скасовувати заздалегідь намічені виступи він не став.

"Філіп вчора надіслав відео, як йому накладають гіпс на великий палець. Нога опухла, кров тече ... він нам сказав: "Хлопці, у мене практично зламаний палець", - повідомила Рудковська.

Сам Кіркоров після скандалів, які супроводжують його останнім часом із завидною регулярністю, вирішив, що зараз йому краще помовчати.

Нагадавши, Філіп Кіркоров зараз знаходиться у великому турне по країнах. Одіозний артист всього за кілька днів встиг вляпатися в ряд скандалів.

У мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров злиться через щось на шанувальника в залі для глядачів, спускається до нього і лупить його по обличчю букетом троянд.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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