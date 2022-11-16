УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Нога розпухла, кров тече": Кіркорову знадобилася допомога лікарів

16 листопада 2022, 12:35

Філіпу Кіркорову довелося накладати гіпс, повідомила Яна Рудковська.

Філіп Кіркоров
Кіркорову потрібна була допомога лікарів / Instagram

Російський співак Філіп Кіркоров отримав травму ноги. Йому довелося накладати гіпс.

Про це заявила продюсер Яна Рудковська. За її словами, одіозний співак зламав палець, але скасовувати заздалегідь намічені виступи він не став.

"Філіп вчора надіслав відео, як йому накладають гіпс на великий палець. Нога опухла, кров тече ... він нам сказав: "Хлопці, у мене практично зламаний палець", - повідомила Рудковська.

Сам Кіркоров після скандалів, які супроводжують його останнім часом із завидною регулярністю, вирішив, що зараз йому краще помовчати.

Нагадавши, Філіп Кіркоров зараз знаходиться у великому турне по країнах. Одіозний артист всього за кілька днів встиг вляпатися в ряд скандалів.

У мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров злиться через щось на шанувальника в залі для глядачів, спускається до нього і лупить його по обличчю букетом троянд.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
Філіп Киркоров Яна Рудковська
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:57

Розціловані з небес: 5 жіночих імен, яких любить доля

12:41

Уламки ракети вбили жінку біля могили її чоловіка: на Київщині знайшли жертву ракетної атаки

12:35

"Нога розпухла, кров тече": Кіркорову знадобилася допомога лікарів

12:08

Знайшли мертвою зі слідами ножових поранень: в Італії жорстоко вбили 23-річну біженку з України

12:03

Всі дурні, один він Харатьян: актор-путініст відправляє єдиного сина на фронт гарматним м'ясом

Реклама
11:42

Лідери G20 у підсумковій заяві "більшістю" засудили війну Росії проти УкраїниВідео

11:09

Новий пакет допомоги Україні: Швеція надасть системи ППО

11:05

"Чия б не була ракета, винна у цьому РФ": прем’єр Нідерландів звинуватив Росію в ракетному ударі по ПольщіВідео

10:48

Боремося за "жіноче щастя": у спатифіллума пожовкло листя - що робитиВідео

10:29

"Це не має нічого спільного з Росією": Ердоган прокоментував падіння ракети в Польщі

10:19

Українців попередили про сильні перебої в енергопостачанні декілька днів: усі деталіВідео

09:58

"Економіка РФ ляже за один день": експерт пояснив, як НАТО може відповісти на удар по Польщі

09:38

На територію Польщі впала ракета російського виробництва - МЗС ПольщіВідео

09:25

Прикмети на 17 листопада: головні 3 заборони, щоб не потрапити в неприємність всій родиніВідео

09:15

Гороскоп на сьогодні 16 листопада 2022: Терези будуть лінуватися, а Козероги - вчитися

09:13

Підрозділу більше немає: ЗСУ знищили батальйон з "ЛНР"

09:13

РФ навмисно вдарила ракетою по Польщі: Жданов пояснив задум Кремля

08:37

Росія сповільнить обстріли інфраструктури України - ISW

08:28

Поки Тарзан не бачить: Корольова показала, як розважається в лазні з молодим хлопцемВідео

07:47

"Це зовсім смішно": Фейгін розповів, як Путін приймав рішення залишити ХерсонВідео

Реклама
07:45

Які джинси носити після 50 років: 5 простих правил, які допоможуть вибрати ідеальну модель

07:42

Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети по Польщі з Росії

07:23

Україну накриє мокрий сніг і мороз: синоптики оголосили I рівень небезпеки та назвали датуВідео

07:09

Польща імовірно застосує статтю 4 Статуту НАТО через удар ракети: що це означає

07:05

Що зробити, щоб не замерзали замки взимку: два "золоті" правила

06:33

Літак НАТО відстежив ракету, що влучила по території Польщі - CNN

06:20

Механізм на майбутнє: чому Україні зарано чекати репарацій від РосіїПогляд

05:37

Вбивці почуттів і стосунків: астролог розповів, через що можуть розлюбити різні знаки зодіакуВідео

05:10

День працівників радіо: яскраві листівки, теплі привітання у прозі і віршах

03:08

"Перебір навіть для неї": Мадонна в одному корсеті прикрила сором крихітною сумочкою

02:50

Військовий експерт пояснив секрет успіхів ЗСУ при звільненні ХерсонаВідео

02:20

Чому не можна дивитися у розбите дзеркало: на що вказує цей знак і як уникнути біди

02:07

Росія підвищує ставки, або Як Путін може розвалити НАТОПогляд

00:51

Прикмети на 16 листопада: які 3 речі потрібно зробити в день Анни, щоб залучити велику удачуВідео

00:50

"Ніякої реакції не буде": Арестович заявив, що НАТО пробачить Росії інцидент з обстрілом Польщі

00:11

"Ми готові захищати НАТО": Кулеба закликав надати Україні сучасні літаки й ППО

00:02

РФ навмисно вдарила ракетами по Польщі, атака була спланованою - ПодолякВідео

15 листопада, вівторок
23:50

Росія догралася: навіщо Путін провокує НАТОПогляд

23:19

Ракетний удар по Польщі: у Росії намагаються уникнути відповідальності і розповідають "казки"Відео

22:52

Завдано серйозного удару: Україна призупинила прокачування нафти в напрямку УгорщиниВідео

Реклама
22:40

"Треба поставити на місце терориста": Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по ПольщіВідео

21:42

Трюдо зганьбив Лаврова на саміті G20 і назвав його заяви щодо України "повним сміттям"Відео

21:38

РФ вдарила ракетами по Польщі: двоє людей загинуло

21:21

"Приїжджай хоч на день": Алла Пугачова в квітах заманює Максима Галкіна додому - комік відповів

20:44

Отаман TikTok-бойовиків Кадиров побредив з приводу переговорів РФ і УкраїниВідео

20:37

700 гривень за одну поїздку: після ракетної атаки ціни на таксі в Києві піднялиВідео

20:07

Росія випустила понад 90 ракет по Україні: без світла перебувають понад 7 млн абонентів - ТимошенкоВідео

19:56

Бути Вікторією Бекхем: "шикарна перчинка" розкрила секрет своєї ідеальної фігури

19:32

Вигнали з ганьбою: Лавров спішно втік з саміту G20 під час ракетного терору по УкраїніВідео

19:20

Україна здобула дуже важливу перемогу в ООН, яка вже напружила росіянПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти