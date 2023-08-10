Нижче за тих, хто працює: принцу Гаррі вказали на його місце та відібрали титул

Принц Гаррі і Меган Маркл почали збирати перші плоди "Мегзіту" та їх боротьби проти британської королівської сім'ї в ЗМІ.

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Принц Гаррі і Меган Маркл були позбавлені королівського звернення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Принц Гаррі та Меган Маркл отримали від британської королівської сім'ї новий сигнал про те, що їхні скарги на вінценосних родичів почуті і прийняті до уваги. На офіційному сайті монархів з титулів герцогів Сассекських прибрали звернення "Його/Її Високість".

Фактично Гаррі і Меган позбулися цього привілею ще в січні 2020, коли обрушили "Мегзіт" на голови британської монархії. Однак до недавніх пір до цього ставилися поблажливо.

Тепер же навіть на сайті їх портрети і короткі біографії розміщені практично в самому кінці, нижче Едварда, герцога Кентського, 41-го в черзі на британський королівський престол (принц Гаррі на даний момент - 5-ий, після старшого брата Вільяма Уельського і трьох його дітей). Ймовірно, такий розподіл обгрунтовано тим, що всі інші члени королівської сім'ї працюють, тобто виконують королівські обов'язки перед народом Британії.

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Герцоги Сассекські склали з себе ці зобов'язання в 2020 році, хоч і продовжують займатися благодійними ініціативами, як приватні особи.

Нижче їх, на останньому місці, в списку британської королівської сім'ї значиться лише опальний принц Ендрю, герцог Йоркський, молодший брат короля Чарльза III, 8-ий в черзі на престол. Третя дитина королеви Єлизавети II була замішана в скандалах про інтимні зв'язки з неповнолітніми. Також йому приписували дружбу з лівійськими контрабандистами. З 2022 року позбавлений почесних військових звань і всіх королівських патронажів.

Принц Гаррі і Меган Маркл були позбавлені королівського звернення / скріншот royal.uk

Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі і Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.

Також стало відомо, що Меган Маркл в США спіймали на брехні. Через недобросовісно виконану роботу їх в Америці, куди обидва так прагнули, стали називати "королівськими шахраями".

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