"Ніколи не зустрічай своїх героїв": Арнольд Шварценеггер попрощався з Михайлом Горбачовим

Арнольд Шварценеггер показав фото з Горбачовим і попрощався з ним / instagram.com/schwarzenegger

30 серпня на 92-му році життя помер після тривалої хвороби колишній президент СРСР Михайло Горбачов.

Політичному діячеві присвятив прощальний пост на своїй сторінці в Instagram культурист, актор, продюсер і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер. Він зізнався, що вважав Горбачова не просто своїм другом, а своїм героєм, прикладом для наслідування.

Залізний Арні опублікував спільний знімок з президентом СРСР - вони тиснуть один одному руки на тлі величезного фотопортрета Горбачова. "Є стара приказка: "Ніколи не зустрічай своїх героїв". Я думаю, це одна з найгірших порад, які я коли-небудь чув. Михайло Горбачов був одним з моїх героїв, і для мене було честю і радістю зустрітися з ним. Мені неймовірно пощастило називати його другом. Всі ми можемо винести уроки з його фантастичного життя.

Видео дня

Уявіть собі, що ви піднялися на саму верхівку будь-якої організації, а потім у вас вистачило мудрості і мужності озирнутися і сказати: "Це не працює для людей, хтось повинен це виправити. Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли?"

Саме так вчинив Михайло Горбачов в старому Радянському союзі. Його назавжди запам'ятають як героя, який зруйнував комуністичну систему, незважаючи на те, що це означало для його власної влади. Тепер він належить історії, і я знаю, що він дуже радий возз'єднатися зі своєю дорогою Раїсою, ще раз переживаючи одну з найбільших історій кохання всіх часів.

Коли ви побачите можливість вплинути на ситуацію, залишити кращий світ наступному поколінню, я сподіваюся, ви подумаєте про Горбачова і запитаєте себе: "Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли?" Я знаю, що саме так я і вчиню", - написав Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер і Михайло Горбачов / instagram.com/schwarzenegger

Михайло Горбачов - біографія

Михайло Горбачов був першим і останнім президентом СРСР в період від 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року.

Також Горбачов був останнім Генеральним секретарем ЦК КПРС і Головою Президії Верховної Ради СРСР.

Горбачов у січні 1987 року на пленумі ЦК КПРС дав старт політиці демократії і гласності, яка в подальшому призвела до ринкової економіки, вільних виборів і розпаду СРСР.

Що думав Горбачов про війну, яку розв'язала Росія

Як розповів в інтерв'ю Forbes Росія журналіст Олексій Венедиктов, близький друг останнього президента СРСР Михайла Горбачова, той жахається, побачивши, як Путін зруйнував справу його життя.

"Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє (що відбувається - ред). Це була справа його життя. Свободи - це справа Горбачова", - заявив журналіст, нагадавши про політику перебудови і гласності, яка передбачала, зокрема, свободу слова і віросповідання.

Тепер же політикою Путіна всю цю "спадщину Горбачова", за словами журналіста, в РФ знищено.

Інші новини: