"Ніяких геройських історій про тата-космонавта": Анатолій Анатоліч розповів, як вбили його батька

Вперше шоумен поділився подробицями смерті свого тата, коли сам Анатоліч був зовсім маленьким.

Анатолій Анатоліч розповів від чого помер його батько / instagram.com/anatoliyanatolich

Український шоумен і ведучий Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Яцечко) є зразковим батьком трьох дітей - разом з дружиною Юлою він виховує доньок Алісу і Лоліту, та сина Ніла.

Сім'я займає важливе місце в житті Яцечко, тому в своєму блозі в Instagram він поміркував про важливість ролі батька в розвитку дітей, та поділився дуже особистим фактом своєї біографії.

Шоумен зізнався, що ріс без батька - його вбили, коли Анатолічу було всього 2.5 роки. Виховували майбутню знаменитість мама, бабуся та прабабуся - він був хворобливою дитиною, і вважає, що вижив лише завдяки їх турботі.

відео дня

"Я виріс без батька. Його не стало, коли мені було 2,5. Трохи більше Ніла.Ніяких геройських історій про тата-космонавта. Кривий Ріг. Погана компанія. Ножове поранення. Чи не вистачало мені тата? Намагаюсь щось таке пригадати, але не можу. В мене була мама Люся, бабуся Валя, прабабуся Сіма. З ними було класно.Чи був би я іншим, якби зі мною під час мого дорослішання був батько? Сто відсотків. Але як би це на мене вплинуло сказати не можу. Тобто я виріс непоганим чуваком, без участі тата", - розповідає ведучий.

Ці спогади і наштовхнули його на думку про те, а чи не переоцінюють роль батька у вихованні дітей? І тут же сам відповів на своє запитання: для своїх дітей Анатоліч не хоче бути татом, який просто існує, він прагне бути батьком, який дасть їм якомога більше.

"Так може роль батька переоцінена, питаю я себе і сам жену від себе ці думки.Не хочу думати що це так. Хочу бути важливим і дати своїм якомога більше.Сподіваюсь їм це дійсно дає щось, що не можливо знайти деінде", - пише шоумен.

Анатолій Анатоліч з батьком / instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, раніше відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв повідомив, що пішла з життя його мама - Антоніна Іванівна.

До того співак і учасник талант-шоу Олександр Кривошапко поділився своєю сімейною трагедією. В ефірі програми ЖВЛ, артист повідомив про смерть своєї бабусі в Маріуполі, коли росіяни масово обстрілювали українське місто.

Трохи раніше репер і колишній учасник групи "Время и стекло" Позитив (Олексій Завгородній) розповів про те, як помер його рідний батько.

Інші новини: