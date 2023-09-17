Невтішний симптом: онкохвора Заворотнюк втратила важливу здатність

На початку вересня шанувальники Анастасії Заворотнюк раділи новині про те, що акторка нехай і інкогніто, але все ж почала виходити в світ. Однак їхні надії на її повне відновлення затьмарив лікар-онколог, якого цитують росЗМІ.
Так по мережі стали поширюватися чутки про те, що Заворотнюк, яка з 2019 року хворіє на рак головного мозку, втратила дар мови. На думку експертів такий симптом сигналізує про те, що хвороба прогресує.
Онколог повідомляє, що сама по собі втрата мови в цілому нешкідлива, але на тлі інших порушень повідомляє, що центральна нервова система пошкоджена. Критичність цих пошкоджень стає справою часу.
"Стан може говорити про обсяг поширення пухлини або про симптоми проблем з нервовою системою. При втраті мови пацієнт може залишитися в живих, якщо у нього збережені інші функції. Але, в принципі, це говорить про те, що все сумно і фатально. Місяць-два максимум", - цитують лікаря ЗМІ.
Раніше Анастасію Заворотнюк внесли в чорний список через борги - в її родині є несплати по податках і комунальних послугах. В якості компенсації у артистки можуть почати відбирати рухоме і нерухоме майно.
Також стало відомо, що Анастасія Заворотнюк з'явиться в новому серіалі. Її партнери по знімальному майданчику поділилися своїми враженнями про роботу над проєктом.
Інші новини про Анастасію Заворотнюк:
- Російський дизайнер згадав, як огидно на зйомках себе вела Заворотнюк
- На онкохвору Заворотнюк звалилося нове випробування
- Заворотнюк готується стати мамою: "у мене таке вперше"