Непохитна: Мадонна повернулася до підготовки всесвітніх гастролей

Легендарна поп-співачка Мадонна влітку змусила шанувальників хвилюватися за неї - адже її без свідомості доставили в лікарню з потужною бактеріальною інфекцією. Але зараз вона, по всій видимості, готова тепер повертатися до роботи. Про це сама співачка повідомила у своєму Instagram.
"Ще раз спасибі за вашу неймовірну підтримку і терпіння в останні кілька тижнів! Я рада повідомити, що змінений розклад туру надійде в найближчі дні! До скорої зустрічі на заслуженому святі!", - прокоментувала повідомлення співачка.
Мадонна повинна була почати черговий всесвітній концертний тур минулого місяця. Але потім у неї розвинулася важка бактеріальна інфекція (через яку її госпіталізували). Поп-іконі довелося відкласти гастролі, і тепер вона обіцяє, що скоро оголосить нові дати концертів.
Нагадаємо, раніше популярна у всьому світі співачка Мадонна відклала своє майбутнє світове турне після того, як королева поп-музики захворіла і була змушена провести кілька днів в реанімації.
Пізніше її подруга Розі О'доннелл розповіла, як зірка себе почуває зараз. "Вона одужує вдома - вона насправді дуже сильна", - сказала вона.
Західні ЗМІ повідомляють, що недавнє зіткнення співачки Мадонни зі смертю, було зовсім не пов'язано з бактеріальною інфекцією - а з передозуванням якимись сильнодіючими препаратами.
Проте вже 10 липня 2023 року 64-річну артистку помітили під час прогулянки з подругою на одній з вулиць Нью-Йорка.
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