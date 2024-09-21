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Непотрібній Лоліті скасували черговий концерт

Олена Кюпелі
21 вересня 2024, 23:34
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За словами Мілявської, адміністрація залу не попередила її про можливі складнощі заздалегідь.
Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська позбавляється концертів / колаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Днями співачка-зрадниця Лоліта, яка також була учасницею "голої вечірки" і потрапила в немилість царя Росії Путіна, дала кілька концертів у Краснодарському краї, а 22-го вересня планувала виступити в Ростові-на-Дону.

Але, як пише пропагандистське видання "Стархіт", шоу артистки несподівано скасували.

"Я хотіла б радісно сказати, ми поїхали далі в тур. Я закінчила Геленджик, приголомшливий зал, яких у країні небагато, аплодую архітектору і владі міста, які наважилися побудувати фешенебельний зал, який навіть не у всіх столицях світу є. Але маю повідомити дещо інше. Ми відпрацювали концерт, і прийшов лист без печатки на фірмовому бланку. Ми збиралися в місто Ростов, і колектив у кількості 30 осіб мав туди виїхати. Але прийшов лист, що концерт скасовано через несправність технічного обладнання", - пояснює співачка.

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Хто така Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

За словами Мілявської, адміністрація залу не попередила її про можливі складнощі заздалегідь. "А сьогодні на наші запитання і прохання надати дані, що ж саме зламалося, яке обладнання, чому ми не можемо провести концерт, нам сказали: "Ну ні і ні".

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Зазначимо, Максим Галкін під час гастролей в Ізраїлі з гумористичними концертами висміяв артистів, скасованих через скандальну "голу" вечірку Насті Івлєєвої. Не упустив Галкін можливості пожартувати і з Лоліти Мілявської після скасування її туру.

А також колектив Лоліти не отримував зарплату. Путіністка зізналася, що перестала переказувати їм гроші, оскільки інакше їй нема на що було б утримувати літню матір і єдину доньку.

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