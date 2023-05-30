"Не підписала прапор і трималася осторонь": як Loreen поводилася на Євробаченні

Команда гурту Tvorchi розповіла, яка атмосфера витала за лаштунками Євробачення-2023.

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Як Loreen поводилася на Євробаченні-2023 / колаж: Главред, фото: instagram.com/loreenofficial, instagram.com/tvorchi_official

Перемога шведської співачки Loreen на Євробаченні-2023 не була несподіваною, та викликала у шанувальників конкурсу безліч питань. Учасники відзначили, що і до оголошення результатів артистка трималася подалі від інших - демонструючи чи то відстороненість, чи то перевагу.

Між іншими конкурсантами запанували дружні стосунки. Наприклад, багато хто підтримав ідею про допомогу українським дітям, які народилися передчасно - учасники Євробачення-2023 від України, гурт Tvorchi, запропонували їм підписати прапор України, щоб розіграти його на аукціоні, а кошти передати в благодійну організацію.

Менеджер гурту Tvorchi Юлія Могилюк в інтерв'ю для Obozrevatel підкреслила, що відмову вони отримали хіба що від Loreen, яка раніше так тепло відгукувалася про Україну.

"Лорін, мабуть, єдина учасниця з усіх, з якою особливого контакту в нас не було. Вона трималася осторонь від усіх, і єдина, хто відмовила підписати прапор, який ми просили підписати учасників, щоб потім розіграти його на благодійному аукціоні на підтримку України. Зате свої підписи на прапорах залишили Фінляндія, Італія, Іспанія, Литва, Франція та інші", - розповідає Могилюк.

Дивіться відео про найяскравіші виступи українських артистів на пісенному конкурсі Євробачення:

Нагадаємо на Євробаченні-2023 на першому місці опинилася співачка зі Швеції Loreen. Вона вже вдруге принесла своїй країні перемогу на Євробаченні. Однак публіка була незадоволена таким рішенням. Найбільшу кількість голосів від телеглядачів отримав учасник від Фінляндії репер Käärijä.

Букмекери пророкували українській групі Tvorchi третє місце, проте артисти посіли 6-е.

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