У родині Шерон Стоун сталося горе

У родині всесвітньо відомої голлівудської актриси Шерон Стоун сталося горе-раптово помер її рідний брат Патрік Стоун, якому було 57 років. Про це повідомляє портал TMZ, з посиланням на представників поліції.
Цілком ймовірно, каже судовий патологоанатом, молодший брат актриси помер від раптового серцевого нападу.
Невідомо, чи був Патрік Стоун під наглядом лікарів і чи була йому надана своєчасна медична допомога.
До слова, півтора роки тому син Патріка-11-місячний Рівер - і племінник Стоун раптово помер
"У мене таке відчуття, що моє серце вирвали з грудей. Патрік пішов, щоб бути з нашим милим Рівером. Я не знаю, що ще сказати, він був моїм світом", − сказала актриса.
Нагадаємо, раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.
Також 93-річна вдова Шона Коннері, Французька художниця Мішелін Рокбрюн, без збентеження демонструє тіло в бікіні. Вона відпочила на яхті на Багамських островах.
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