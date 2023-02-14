У родині Шерон Стоун сталося горе

Раптово помер рідний брат голлівудської актриси Шерон Стоун-Патрік. Йому було 57 років.

У актриси Шерон Стоун раптово помер брат / колаж фото Allan Dexter Villarin / Flickr

У родині всесвітньо відомої голлівудської актриси Шерон Стоун сталося горе-раптово помер її рідний брат Патрік Стоун, якому було 57 років. Про це повідомляє портал TMZ, з посиланням на представників поліції.

Цілком ймовірно, каже судовий патологоанатом, молодший брат актриси помер від раптового серцевого нападу.

Невідомо, чи був Патрік Стоун під наглядом лікарів і чи була йому надана своєчасна медична допомога.

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До слова, півтора роки тому син Патріка-11-місячний Рівер - і племінник Стоун раптово помер

"У мене таке відчуття, що моє серце вирвали з грудей. Патрік пішов, щоб бути з нашим милим Рівером. Я не знаю, що ще сказати, він був моїм світом", − сказала актриса.

Нагадаємо, раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.

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