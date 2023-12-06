"Не думав, що це настільки серйозно": у Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям

Молодий співак зіткнувся з проблемою, яку не зміг ігнорувати без сильного болю.

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Роман Сасанчин розповів про проблеми зі спиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/sasanchyn_official

21-річний український співак, переможець проєктів Голос. Діти і Голос країни, Роман Сасанчин зізнався, що має проблеми зі здоров'ям, які останнім часом змусили його всерйоз задуматися про власну безпеку.

Так у своєму блозі в Instagram він розповів, що мучиться болями в спині. Раніше артист намагався ігнорувати цей неприємний симптом, але больові відчуття з часом лише посилювалися.

"Ніколи не міг подумати, що це може бути настільки серйозно та необхідно. Проблеми, що з'явилися зі спиною, вже надто багато дали чути про себе, і тут я вже, чесно кажучи, задумався", - пише Сасанчин.

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Зараз співак працює над усуненням цієї проблеми. Він довірився лікувальним масажам, і, схоже, вже дуже чітко відчув їх перші результати. Тепер турбота про своє здоров'я не здається Роману "фігнею і непотрібною".

Роман Сасанчин розповів про проблеми зі спиною / instagram.com/sasanchyn_official

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