"Не думав, що це настільки серйозно": у Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям

21-річний український співак, переможець проєктів Голос. Діти і Голос країни, Роман Сасанчин зізнався, що має проблеми зі здоров'ям, які останнім часом змусили його всерйоз задуматися про власну безпеку.
Так у своєму блозі в Instagram він розповів, що мучиться болями в спині. Раніше артист намагався ігнорувати цей неприємний симптом, але больові відчуття з часом лише посилювалися.
"Ніколи не міг подумати, що це може бути настільки серйозно та необхідно. Проблеми, що з'явилися зі спиною, вже надто багато дали чути про себе, і тут я вже, чесно кажучи, задумався", - пише Сасанчин.
Зараз співак працює над усуненням цієї проблеми. Він довірився лікувальним масажам, і, схоже, вже дуже чітко відчув їх перші результати. Тепер турбота про своє здоров'я не здається Роману "фігнею і непотрібною".
Раніше українська акторка Анна Саліванчук поділилася, які ускладнення з'явилися у сина після хвороби, яка вразила його в кінці листопада. Артистка показала фотографії бідного хлопчика.
Також український шоумен Андрій Джеджула накинувся на колишню дружину Юлію Леус, з якою ніяк не може вирішити питання про опіку над їх спільною донькою Адель.
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