"Не турбуйтеся": Олександр Еллерт розповів про спілкування з Ксенією Мішиною

Комік з властивою йому іронією поділився новинами про діалог з колишньою коханою.

Олександр Еллерт розповів, чи спілкується зараз з Ксенією Мішиною / instagram.com/ellert_a, instagram.com/misha.k.ua

Комік і шоумен Олександр Еллерт перебрався до Каліфорнії у серпні 2022 року, де намагається побудувати своє нове життя. Він розповів також, чи є в цій новій реальності місце для його минулих стосунків.

Йдеться про українську акторку Ксенію Мішину, з якою у Еллерта зав'язався бурхливий роман на романтичному реаліті-шоу "Холостячка". Вони були разом менше року, проте залишили глибокий слід в житті один одного.

Раніше Мішина розповідала, що на початку повномасштабної війни у неї налагодилося спілкування з коміком, проте в подробиці вдаватися не стала. Тоді акторка знову подарувала надію на возз'єднання шанувальникам пари.

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Однак нещодавно Олександр Еллерт остаточно поставив крапку в історії з Мішиною, та підкреслив, що вже втомився від того, що його ім'я постійно пов'язують з ім'ям колишньої обраниці.

На своїй сторінці в Instagram він відповів, чи спілкується він з Мішиною: "Не хвилюйтеся, ні. P. S. Слухайте, може достатньо, га?"

Олександр Еллерт розповів, чи спілкується зараз з Ксенією Мішиною / instagram.com/ellert_a

Раніше стало відомо, що роман 59-річного американського актора Бреда Пітта з його 29-річною коханою Інес де Рамон вийшов на новий рівень - близьке оточення пари стверджує, що вони всерйоз планують завести спільну дитину.

Також 64-річна Мадонна підтвердила роман з 29-річним боксером і тренером її дітей Джошем Поппером - поп-ікона показала пристрасні поцілунки з новим коханцем.

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