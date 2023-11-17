Названо 10 фіналістів Нацвідбору 2024: хто змагатиметься за поїздку на конкурс

Скоро стане відомо, хто представить Україну на пісенному конкурсі в Швеції.

https://glavred.net/stars/nazvany-10-finalistov-nacotbora-2024-kto-budet-sorevnovatsya-za-poezdku-na-konkurs-10517635.html Посилання скопійоване

Перша десятка фіналістів виглядає так / Колаж главред, фото суспільне

В Україні визначилися з десяткою фіналістів, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2024 у Швеції вже в травні.

Інформація про це з'явилася на сторінці Суспільного в Instagram.

Отже, за перемогу в Нацвідборі змагатимуться:

відео дня

- alyona alyona & Jerry Heil

- DREVO

- INGRET

- Меловін

- NAHABA

- NAZVA

- SKYLERR

- YAGODY

- ЯКТАК

- Ziferblat

"Але це ще не все! Зовсім скоро у вас буде можливість вибрати 11-го фіналіста Нацвідбору серед учасників лонгліста, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів. Скоро розповімо деталі, так що stay tuned", - пишуть організатори.

На відео - десятка фіналістів:

Нагадаємо на Євробаченні-2023 на першому місці опинилася співачка зі Швеції Loreen. Вона вже вдруге принесла своїй країні перемогу на Євробаченні. Однак публіка була незадоволена таким рішенням. Найбільшу кількість голосів від телеглядачів отримав учасник від Фінляндії репер Käärijä.

Букмекери пророкували українській групі Tvorchi третє місце, проте артисти посіли 6-е. пізніше своє бажання виступити на Євробаченні - 2024 від України висловив співак Іво Бобул, який абсолютно впевнений у своєму успіху.

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