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Наталія Валевська запідозрила в плагіаті учасницю Нацвідбору на Євробачення-2024

Анна Підгорна
26 грудня 2023, 21:20
Пісня Anka нагадала хіт співачки 17-річної давності.
Наталія Валевська, Anka
Наталія Валевська запідозрила Anka в плагіаті / колаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official, instagram.com/anka.korchenova

Минулого тижня стало відомо ім'я 11 фіналіста Національного відбору на Євробачення-2024. Найбільше голосів співачка під псевдонімом Anka. У фіналі Нацвідбору, який відбудеться на початку лютого, артистка виступить з треком "Палала".

І це був би не Нацвідбір, якби обійшлося без скандалів. Так відома українська співачка Наталія Валевська помітила в пісні Anka підозрілу схожість з її треком, який вийшов в 2006 році під такою ж назвою.

Спершу шанувальники Валевської, а пізніше і сама артистка, звернули увагу, що приспіви пісень дуже схожі. У Наталії: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка! Падала, падала, падала та й казали люди "гірко!" У Anka: "Палала, падала, палала доки зірка з неба падала. Палала, падала, палала доки зірка з неба падала".

відео дня

На своїй сторінці в Instagram Наталія Валевська запропонувала громадськості порівняти два треки. Очікувано, думки розділилися: хтось бачить в тому, що відбувається, простий збіг, хтось - справжній плагіат.

Anka, її представники або Суспільне підозри Валевської поки не коментують.

Валевська запідозрила Anka в плагіаті
Наталія Валевська запідозрила Anka в плагіаті / колаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Раніше стали відомі імена 10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі в Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.

Також український репер Олег Псюк прокоментував чутки про свій відхід з гурту Kalush Orchestra, разом з яким здобув перемогу на Євробаченні у 2022 році.

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