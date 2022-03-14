УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Це не шоу і не спектакль!": Могилевська вымагає від Байдена і світу зупинити війну в Україні

14 березня 2022, 05:02

Співачка записала емоційне звернення.

false
Наталія Могилевська зажадала Байдена і весь світ зупинити війну в Україні / скріншот

Співачка Наталія Могилевська закликала світових лідерів не аплодувати Україні за стримування Росії, а вплинути на закінчення війни.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала звернення до президента США Джо Байдену і лідерів країн Європи з проханням зупинити війну в Україні.

"Весь світ побачив яка у нас велика нація. Світ захоплюється і аплодує нам, але я хочу звернутися до президента Байдена і лідерів європейських держав. Будь ласка, не аплодуйте! Це не шоу! Це не спектакль! Це справжня війна, в якій солдати, жінки і діти вмирають на вулицях, гинуть у своїх будинках",- емоційно заявила співачка.

Могилевська закликала світових політиків зробити все, щоб зупинити цю війну.

"Будь ласка, зробіть це! Ми потребуємо ваших рішучих дій. Зараз. Завтра вже може бути занадто пізно, тому що це війна проти всього світу! Будь ласка, Врятуйте наше життя!",- підсумувала співачка.

Нагадаємо, бразильський письменник Пауло Коельо заявив, що війна в Україні - це "зручне виправдання" для "русофобії"і назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, "кризою".

Також ми повідомляли, що британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса, візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання житлоукраїнським біженцям.

Читайте також:

viber
війна в Україні Наталія Могилевська Джо Байден
Реклама
Популярне
Як зберегти хліб свіжим на довгий час: 5 найпростіших способівЯк зберегти хліб свіжим на довгий час: 5 найпростіших способів Коли закінчиться війна в Україні та яке майбутнє чекає на Путіна - прогноз астрологаКоли закінчиться війна в Україні та яке майбутнє чекає на Путіна - прогноз астролога З Білорусі до українського кордону рухається колона військової техніки РФ-журналістЗ Білорусі до українського кордону рухається колона військової техніки РФ-журналіст Переговори були складними: Кулеба розповів про результати зустрічі з ЛавровимПереговори були складними: Кулеба розповів про результати зустрічі з Лавровим 60-кілометрова колона окупантів під Києвом значно розосередилася - знімки із супутника60-кілометрова колона окупантів під Києвом значно розосередилася - знімки із супутника

Останні новини

05:45

Арестович передрік Кадирову смерть під Києвом та запросив його в гості

05:36

У Китаї заявили, що Росія не зверталася до них за військовою допомогоюВідео

05:02

"Це не шоу і не спектакль!": Могилевська вымагає від Байдена і світу зупинити війну в УкраїніВідео

04:28

"Слава великому Путіну!": Гордон показав, що зараз відбувається в російських магазинах

04:00

Війна в Україні: наслідки торкнуться всього світу - в Африці буде голодВідео

Реклама
03:46

Росія заблокувала Україні вихід у Чорне море: територіальні води під контролем окупантаВідео

03:30

Смерть Путіна: як помре російський диктаторВідео

03:18

Посилення санкцій для РФ - подробиці переговорів Макрона і БайденаВідео

03:04

Поплатилася за підтримку Путіна: Єгорову публічно покарав турецький консулВідео

02:49

Вбивають себе самі: на Сумщині окупанти влаштували кривавий бійВідео

02:10

У відеоформаті і нон-стоп: названа дата четвертого раунду переговорів з РФВідео

01:51

Блискуча робота Байрактара: ЗСУ показали знищення пункту управління вогнем артилерії РФВідео

01:41

Коли закінчиться війна: астролог назвала точну датуВідео

01:29

"Евакуювати Залишилося 30%, всього лише, всіх перебило": перехоплено нову розмову окупантівВідео

00:51

Російський політик назвав Путіна досить божевільним, щоб застосувати ядерну зброюВідео

00:51

Прикмети на 14 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

00:32

Британський полковник розповів, як ліквідувати ПутінаВідео

00:28

Загинув депутат Броварської територіальної громади

00:17

Страшний план кадирівців: хочуть викрасти українських дітейВідео

00:09

Терапевт дала рецепт бюджетної медичної настоянки для зняття стресуВідео

Реклама
00:06

ЗСУ знищили під Мелітополем близько 200 одиниць техніки та ворожий штаб

13 березня, неділя
23:49

В Україну увірветься різке потепління і аномальна погодаВідео

23:46

У Волновасі росіяни вбили військового капелана ПЦУ

23:39

Росіяни, ласкаво просимо назад в СРСРПогляд

23:33

Біатлоністка збірної України вступила до лав ЗСУВідео

23:13

Росія хоче переодягнути у свою форму білоруських військових - РНБО

23:02

У Румунії 50 тисяч людей вийшли підтримати Україну: Джамала збирає гроші по всій ЄвропіВідео

23:02

"Ми вже програли війну": пілот РФ просить Путіна зупинитисяВідео

22:58

У Франції віджали віллу дочки Путіна: там планують поселити біженців з УкраїниВідео

22:47

Росія запросила в Китаю військову техніку - Financial Times

22:43

Окупантів відкинули назад: ЗСУ зачищають від рашистів передмістя КиєваВідео

22:37

"Нам необхідна постійна присутність американських військ": президент Латвії просить захисту у НАТОВідео

22:15

Застрелили в інвалідному візку: окупанти вбили відомого волонтера

21:57

У США розповіли, чому Путін вдарив по Яворівському полігонуВідео

21:53

Переплюнув Януковича: під Києвом знайшли "золотий вагон" МедведчукаФото

21:43

Аплодували стоячи: неймовірна зустріч українських дітей у школі Італії, яка довела до сліз усіхВідео

21:28

У Британії запропонували ліквідувати Путіна і нагадали про долю бен ЛаденаВідео

21:25

У Скадовську окупанти розмістилися на ніч у дитячому садку

21:21

"Шерлок Холмс" прийматиме українських біженців у власному будинкуВідео

21:16

Чим замінити розпушувач для тіста: три неймовірно простих способи

Реклама
21:02

У Росії назвали дату четвертого раунду переговорівВідео

20:47

Облога Маріуполя: в ОП пояснили, чому не варто чекати контрудару ЗСУВідео

20:30

Загрози для Києва зараз немає, всі сили розбиті - Арестович

20:17

Названо дивовижний продукт, який запобігає старінняВідео

19:58

"Яскраве полум'я з-за обрію": два ворожі літаки пішли слідом за кораблем РФВідео

19:31

"Навчання без меж": на українському телебаченні стартує освітній проєкт для школярів 5-11 класів

19:27

Початок кінця імперії Путіна: чому Росія не стане нападати на НАТОПогляд

19:26

Окупанти готують диверсії: орків кидають на штурм Кривого Рогу і МиколаєваВідео

19:24

Армія Путіна в Україні несе колосальні втрати: оприлюднена жахлива статистикаВідео

18:59

Палацовий переворот у Кремлі: ексдепутат Держдуми оцінив сценарій ліквідації ПутінаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти