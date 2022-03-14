"Це не шоу і не спектакль!": Могилевська вымагає від Байдена і світу зупинити війну в Україні

Наталія Могилевська зажадала Байдена і весь світ зупинити війну в Україні / скріншот

Співачка Наталія Могилевська закликала світових лідерів не аплодувати Україні за стримування Росії, а вплинути на закінчення війни.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала звернення до президента США Джо Байдену і лідерів країн Європи з проханням зупинити війну в Україні.

"Весь світ побачив яка у нас велика нація. Світ захоплюється і аплодує нам, але я хочу звернутися до президента Байдена і лідерів європейських держав. Будь ласка, не аплодуйте! Це не шоу! Це не спектакль! Це справжня війна, в якій солдати, жінки і діти вмирають на вулицях, гинуть у своїх будинках",- емоційно заявила співачка.

Могилевська закликала світових політиків зробити все, щоб зупинити цю війну.

"Будь ласка, зробіть це! Ми потребуємо ваших рішучих дій. Зараз. Завтра вже може бути занадто пізно, тому що це війна проти всього світу! Будь ласка, Врятуйте наше життя!",- підсумувала співачка.

Нагадаємо, бразильський письменник Пауло Коельо заявив, що війна в Україні - це "зручне виправдання" для "русофобії"і назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, "кризою".

Також ми повідомляли, що британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса, візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання житлоукраїнським біженцям.

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