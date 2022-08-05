Настя Каменських розплакалася в прямому ефірі на ТБ після сюжету про війну

Настя Каменських / Колаж фото УНІАН

Українська поп-співачка Настя Каменських не змогла стримати сльози під час прямого ефіру "Сніданку з 1+1". Зворушливий момент можна подивитися на відеосервісі YouTube.

Емоції у зірки викликав короткий сюжет про війну і про те, чим вона займалася після 24 лютого. Свій біль співачка вилила в новій чуттєвій пісні "Коли мине війна", яку і представила в ефірі каналу"1+1".

Ведучі, розповідаючи глядачам про гостя шоу, спершу показали сюжет про те, що Каменських з перших днів повномасштабного військового вторгнення вкрай чітко заявила про свою позицію, закликала світову спільноту допомагати Україні, а також регулярно виступає з благодійними концертами.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських вирішила приєднатися до зіркового флешмобу на підтримку першої леді України Олени Зеленської.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала сидячи на сходинках, як перша леді України у фотосесії для журналу Vogue.

До того чоловік Каменський, український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) яскраво відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-російського диктатора Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка "старичками, схильними до маразму і деменції".

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