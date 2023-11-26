Настя Каменських публічно проігнорувала Потапа: той не змовчав

Співачка Настя Каменських двічі проігнорувала свого чоловіка, репера і продюсера Потапа і не вказала його як автора її нового треку-Tu y Yo

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Каменських не вказала Потапа в числі авторів свого нового іспанського треку / Колаж фото УНІАН

Відома українська попспівачка Настя Каменських днями випустила свій новий іспаномовний трек під назвою "Tu y Yo" і кліп на нього.

Як співавтора цієї композиції, дівчина вказала Маріо Касереса, а в якості саунд-продюсера ‒ Алі Альвареса. А ось свого чоловіка, репера і продюсера Потапа, Каменських не згадала ніде.

Про те, що він теж брав участь у створенні "Tu y Yo", Потап розповів особисто у себе в Instagram. Він зазначив, що пісня була написана кілька років тому, ще до пандемії коронавірусу і повномасштабної війни ‒ на студії в Майамі, США.

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"Коли ви не знайомі з мовою, простота стає вашим покажчиком, коли ви намагаєтеся написати пісню. Ваші думки лише ковзають по поверхні, оскільки ваші обмежені знання не дозволяють копати глибше. Так було, коли я розпочав творчий процес написання хорошої пісні. Все, що я знав іспанською, були прості Hola! і Grasias. Але коли я зайшов у студію Алі Альвареса в Маямі, у мене виникла проста ідея пісні "Tu y Yo", або "Ти і я". І вгадайте, що? Алі сподобалася ця концепція і неймовірно талановитий Маріо Касерас попрацював над нею", - написав Потап.

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через зраду чоловіка.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.

Проте, коли 30 вересня Настя Каменських дала в Києві перший великий сольний концерт після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Потап його не відвідав.

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