УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Настя Каменських публічно проігнорувала Потапа: той не змовчав

Дмитро Відоменко
26 листопада 2023, 02:20
Співачка Настя Каменських двічі проігнорувала свого чоловіка, репера і продюсера Потапа і не вказала його як автора її нового треку-Tu y Yo
Потап, Настя Каменських
Каменських не вказала Потапа в числі авторів свого нового іспанського треку / Колаж фото УНІАН

Відома українська попспівачка Настя Каменських днями випустила свій новий іспаномовний трек під назвою "Tu y Yo" і кліп на нього.

Як співавтора цієї композиції, дівчина вказала Маріо Касереса, а в якості саунд-продюсера ‒ Алі Альвареса. А ось свого чоловіка, репера і продюсера Потапа, Каменських не згадала ніде.

Про те, що він теж брав участь у створенні "Tu y Yo", Потап розповів особисто у себе в Instagram. Він зазначив, що пісня була написана кілька років тому, ще до пандемії коронавірусу і повномасштабної війни ‒ на студії в Майамі, США.

відео дня

"Коли ви не знайомі з мовою, простота стає вашим покажчиком, коли ви намагаєтеся написати пісню. Ваші думки лише ковзають по поверхні, оскільки ваші обмежені знання не дозволяють копати глибше. Так було, коли я розпочав творчий процес написання хорошої пісні. Все, що я знав іспанською, були прості Hola! і Grasias. Але коли я зайшов у студію Алі Альвареса в Маямі, у мене виникла проста ідея пісні "Tu y Yo", або "Ти і я". І вгадайте, що? Алі сподобалася ця концепція і неймовірно талановитий Маріо Касерас попрацював над нею", - написав Потап.

567

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через зраду чоловіка.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.

Проте, коли 30 вересня Настя Каменських дала в Києві перший великий сольний концерт після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Потап його не відвідав.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Настя Каменських Потап новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

В Україні розширять права ТЦК: що тепер буде дозволено співробітникам центрів

В Україні розширять права ТЦК: що тепер буде дозволено співробітникам центрів

00:47 Україна
Україна занурюється в дефіцит палива: наслідки блокади польського кордону

Україна занурюється в дефіцит палива: наслідки блокади польського кордону

23:27 Україна
В ЄС "конфлікт інтересів": деякі країни хочуть послабити обмеження для РФ

В ЄС "конфлікт інтересів": деякі країни хочуть послабити обмеження для РФ

21:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

03:00

Прорив в спину російським військам: Світан розповів про наслідки форсування Дніпра

02:20

Настя Каменських публічно проігнорувала Потапа: той не змовчав

01:27

Врятує життя та вкаже на бите авто: 4 хитрі секрети ременя безпеки, про які не знають водії

00:47

В Україні розширять права ТЦК: що тепер буде дозволено співробітникам центрів

25 листопада, субота
23:27

Україна занурюється в дефіцит палива: наслідки блокади польського кордону

Україна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - СвітанУкраїна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - Світан
23:22

Сон з відкритими очима: чому це відбувається і як з цим боротися

22:59

З лазерами і ракетами, але без пілотів: в Росії виробляють нові гвинтокрили

22:28

"Закінчиться в один день": військовий "Азову" спрогнозував кінець війни

21:55

В ЄС "конфлікт інтересів": деякі країни хочуть послабити обмеження для РФ

Реклама
20:49

Єврокомісія виділить Україні 50 млн євро: на що підуть кошти

20:28

Бій тривав 10 годин: генерал показав, як відбивали масовану атаку дронів

19:56

Могилевська показала свій заміський будинок і підготовку до зимиВідео

19:52

Або спільна поразка, або спільна перемога України і ЗаходуПогляд

19:51

Приходько злісно розкритикувала новорічний концерт, на якому виступила Брежнєва

19:08

Українські БПЛА підсмажили техніку окупантів на Сватівському напрямку

18:48

"Віддали все, що могли": британський полковник назвав проблеми з допомогою Україні

18:22

Що робити, якщо помутнів холодець: лайфхак з яйцем, який врятує блюдо

18:17

Головоломка для найуважніших: треба за 7 секунд знайти панду

18:00

Гороскоп на грудень для Близнюків від Гордєєва: цей місяць стане справжнім випробуваннямВідео

17:53

Окупанти зменшили кількість авіаударів на Таврійському напрямку - Тарнавський

Реклама
17:50

Зеленський звернувся до Путіна на "ти" і розніс російського диктатора

17:24

Китайський гороскоп на завтра 26 листопада: Тигру - конфлікт, Кролику - розчарування

17:21

"Україна зміцнить Євросоюз": у ФРН розкрили плани щодо посилення підтримки Києва

16:49

"Є реальні проблеми": Зеленський визначив області, де важко з ППО

16:34

У Києві відбудеться GET Business Festival: подія про головні бізнес-трансформації воєнного часу

16:27

Україна отримає від Заходу бойові кораблі: Зеленський розкрив деталі

16:26

Про це знають лише одиниці: для чого насправді потрібен другий отвір у раковині

16:19

На телеканалі 2+2 – прем’єра другого сезону проєкту "Українські палаци. Золота доба"

15:35

Фігуриста Мейхер в лісі показала обтягуючу сукню

15:32

Подоляк зробив заяву щодо "конфлікту" Зеленського та Залужного

15:20

Амфібія і рептилія різниця: ці новини про надзвичайні створіння природи здивують всякогоВідео

15:05

Чорні трикутники між зубами: стоматолог попередив про загрозу для кожного

14:45

"Росія готується до 10-15 років затяжної війни" - полковник армії Британії

14:26

Козловський вперше після мобілізації заспівав на концерті

14:13

"Завжди ненавиділа Україну": Подоляк розніс Росію і звернувся до світу

13:56

Ці міста обстрілюватимуть найбільше: британський полковник розкрив тактику росіян

13:50

Експерт про нові подробиці спецоперації СБУ: Зламали логістику ворога

13:48

Штурмують з флангів, в лобову, і намагаються оточити: що відбувається біля Авдіївки

13:20

Українцям платять доплати до пенсій: хто і скільки отримає

13:19

Росія накопичила ракети для ударів по Україні: у ЗСУ дізналися про їх кількість

Реклама
13:02

Головоломка для людей із високим IQ: потрібно знайти цуценя за 11 секунд

12:55

Вибачиться і повернеться в Мосвку: в Росії спрогнозували покаяння Лободи

12:52

Місячний календар на грудень 2023: коли найкраще планувати весілля і стригтися

12:36

Увійшли з моря і завдали удару: в СБУ розповіли, як атакували Кримський міст Путіна

12:27

Павло Зібров лукаво потролив Потапа за його поїздки в "іспанську ТРО"

12:00

Сирський відвідав ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом: у командуванні ухвалили рішення

11:55

Активність авіації зменшилась: генерал розкрив деталі наступу на Мелітополь

11:32

Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку: в ISW розкрили подробиці

11:23

Місячний календар 26 листопада 2023: супутник обіцяє розхитану психіку, але вирішення фінансових питань

11:23

Агресори дронами пошкодили електромережі: в "Укренерго" пояснили, де чекати відключень

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти