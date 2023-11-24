Настя Каменських здивувала рудим кольором волосся і презентувала іспаномовний хіт

Українська співачка Настя Каменських, яка активно виступає і дає безліч благодійних концертів, не втомлюється підкорювати латиноамериканський музичний ринок.
Так, на своїй сторінці в Instagram, співачка повідомила про те, що у неї відбулася прем'єра нового іспаномовного хіта "Tu y Yo". Каменських поділилася фрагментами музичного кліпу, де вона виступила в незвичайних для себе образах.
"Довгоочікувана прем’єра "Tu y Yo" про наймогутніше почуття — Любов. Саме з любові створюється все найкраще у світі. Але іноді стається так, що від великої сили та непереборності почуттів, ми втрачаємо контроль. Та саме заборонене кохання — завжди найсильніше, найчуттєвіше, найяскравіше!" - каже співачка.
Зокрема, Каменських показала себе з рудим волоссям, що дуже личить, як і інші її образи.
Відзначимо, що Каменських серйозно націлена на латиноамериканського глядача. Зокрема, про неї пише західна преса, а також запускає творчість Каменських у свої ефіри.
Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в Instagram Каменських розмістила свої думки про важливість особистого часу на роздуми і моментів абсолютного спокою в повсякденному житті. "Ці миті дозволяють мені заспокоїти свій розум, знайти внутрішню гармонію і відновити енергію. І я хочу побажати кожному з вас, завжди знаходити час для таких особливих моментів внутрішнього спокою і рефлексії", - написала NK.
Раніше Настя Каменських розповіла про сексуальний скандал, який розгорівся навколо Потапа і його колишньої підопічної. Співачка зазначила, як це вплинуло на її стосунки з чоловіком.
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