Настя Каменських здивувала рудим кольором волосся і презентувала іспаномовний хіт

Співачка NK тепер підкорює не тільки українську сцену.

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Настя Каменських записала нову пісню / Колаж Главред, фото Instagram

Українська співачка Настя Каменських, яка активно виступає і дає безліч благодійних концертів, не втомлюється підкорювати латиноамериканський музичний ринок.

Так, на своїй сторінці в Instagram, співачка повідомила про те, що у неї відбулася прем'єра нового іспаномовного хіта "Tu y Yo". Каменських поділилася фрагментами музичного кліпу, де вона виступила в незвичайних для себе образах.

"Довгоочікувана прем’єра "Tu y Yo" про наймогутніше почуття — Любов. Саме з любові створюється все найкраще у світі. Але іноді стається так, що від великої сили та непереборності почуттів, ми втрачаємо контроль. Та саме заборонене кохання — завжди найсильніше, найчуттєвіше, найяскравіше!" - каже співачка.

Зокрема, Каменських показала себе з рудим волоссям, що дуже личить, як і інші її образи.

Відзначимо, що Каменських серйозно націлена на латиноамериканського глядача. Зокрема, про неї пише західна преса, а також запускає творчість Каменських у свої ефіри.

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в Instagram Каменських розмістила свої думки про важливість особистого часу на роздуми і моментів абсолютного спокою в повсякденному житті. "Ці миті дозволяють мені заспокоїти свій розум, знайти внутрішню гармонію і відновити енергію. І я хочу побажати кожному з вас, завжди знаходити час для таких особливих моментів внутрішнього спокою і рефлексії", - написала NK.

Раніше Настя Каменських розповіла про сексуальний скандал, який розгорівся навколо Потапа і його колишньої підопічної. Співачка зазначила, як це вплинуло на її стосунки з чоловіком.

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