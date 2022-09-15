Наполягла молода дружина: Петросян зробив 2-річному сину божевільний подарунок

Судячи з усього, Євген Петросян не бачить майбутнього для своєї дитини в Росії
Російський блазень Євген Петросян, який підтримує війну в Україні, зробив своєму дворічному синові дорогущий подарунок.
Маленькому Вагану дісталася нерухомість в Туреччині. Як пишуть в мережі, ініціатором такого дорогого подарунка дитині стала молода дружина Петросяна, через яку він розлучився з Оленою Степаненко.
Гуморист ще влітку придбав будинок в Бодрумі і оформив його на дитину.
Нагадаємо, раніше Петросян висловився про реакцію росіян на гумористів, які покинули країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Путінський блазень впевнений, що для його країни це не втрата.
Євген Петросян висловився про реакцію росіян на гумористів, які покинули країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Путінський блазень впевнений, що для його країни це не втрата.
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