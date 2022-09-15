Наполягла молода дружина: Петросян зробив 2-річному сину божевільний подарунок

Петросян зробив 2-річному синові божевільний подарунок / скріншот

Російський блазень Євген Петросян, який підтримує війну в Україні, зробив своєму дворічному синові дорогущий подарунок.

Маленькому Вагану дісталася нерухомість в Туреччині. Як пишуть в мережі, ініціатором такого дорогого подарунка дитині стала молода дружина Петросяна, через яку він розлучився з Оленою Степаненко.

Гуморист ще влітку придбав будинок в Бодрумі і оформив його на дитину.

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Петросян з сином / https://www.instagram.com/p/CMXAbQ2sfDC/

Нагадаємо, раніше Петросян висловився про реакцію росіян на гумористів, які покинули країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Путінський блазень впевнений, що для його країни це не втрата.

Євген Петросян висловився про реакцію росіян на гумористів, які покинули країну у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Путінський блазень впевнений, що для його країни це не втрата.

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