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Нагороджена ГУР блогерка Ксюша Манекен вийшла заміж

Анна Підгорна
18 вересня 2024, 16:08
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У Мережі з'явилися перші кадри Ксюші Манекен у весільній сукні.
Ксюша Манекен
Ксюша Манекен вийшла заміж через 5 місяців після заручин / колаж: Главред, фото: instagram.com/maneken007

Українська блогерка Ксюша Манекен, яка навесні 2023 року потрапила в скандал із нагородою від ГУР, заручилася зі своїм бойфрендом, архітектором Андрієм, у квітні 2024 року. Усього за 5 місяців парі вдалося організувати розкішне весілля.

Про те, що вона вийшла заміж, Манекен повідомила в Instagram-сторіс. Весілля відбулося в Одесі 17 вересня.

Святкову церемонію ледь не зірвав дощ, проте організаторам заходу вдалося з гідністю вийти з положення. Сама блогерка поки що не багато розповідає про весілля, зате на сторінці її подруги, фотографа Міри М., вже з'явилися перші кадри знаменної події.

відео дня

Так, за знімками можна помітити, що на весіллі Манекен змінила дві сукні: на самій церемонії одруження вона була в білій сукні з пишним подолом і "крилами", а для вечірки Ксюша обрала біле міні з подовженою мереживною сукнею-чохлом.

свадьба Ксюши Манекен
Ксюша Манекен вийшла заміж через 5 місяців після заручин / колаж: Главред, фото: instagram.com/miramiller.art
свадьба Ксюши Манекен
Ксюша Манекен вийшла заміж через 5 місяців після заручин / колаж: Главред, фото: instagram.com/miramiller.art

Хто така Ксюша Манекен?

Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук) - українська блогерка (понад 400 тис. підписників в Instagram). Засновниця бренду одягу ÓDA та Школи контент-мистецтв. Має нагороду від ГУР "За сприяння військовій розвідці України" ІІ ступеня.

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