Нагороджена ГУР блогерка Ксюша Манекен вийшла заміж

У Мережі з'явилися перші кадри Ксюші Манекен у весільній сукні.

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Ксюша Манекен вийшла заміж через 5 місяців після заручин / колаж: Главред, фото: instagram.com/maneken007

Українська блогерка Ксюша Манекен, яка навесні 2023 року потрапила в скандал із нагородою від ГУР, заручилася зі своїм бойфрендом, архітектором Андрієм, у квітні 2024 року. Усього за 5 місяців парі вдалося організувати розкішне весілля.

Про те, що вона вийшла заміж, Манекен повідомила в Instagram-сторіс. Весілля відбулося в Одесі 17 вересня.

Святкову церемонію ледь не зірвав дощ, проте організаторам заходу вдалося з гідністю вийти з положення. Сама блогерка поки що не багато розповідає про весілля, зате на сторінці її подруги, фотографа Міри М., вже з'явилися перші кадри знаменної події.

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Так, за знімками можна помітити, що на весіллі Манекен змінила дві сукні: на самій церемонії одруження вона була в білій сукні з пишним подолом і "крилами", а для вечірки Ксюша обрала біле міні з подовженою мереживною сукнею-чохлом.

Ксюша Манекен вийшла заміж через 5 місяців після заручин / колаж: Главред, фото: instagram.com/miramiller.art

Ксюша Манекен вийшла заміж через 5 місяців після заручин / колаж: Главред, фото: instagram.com/miramiller.art

Хто така Ксюша Манекен? Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук) - українська блогерка (понад 400 тис. підписників в Instagram). Засновниця бренду одягу ÓDA та Школи контент-мистецтв. Має нагороду від ГУР "За сприяння військовій розвідці України" ІІ ступеня.

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